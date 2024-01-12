Apple CEO’su Tim Cook’un 2023 kazancı açıklandı: Milyonlar kaybetti

Tam Boyutta Gör Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, CEO'luk koltuğunu Steve Jobs’tan devralan Tim Cook'un 2023 yılı kazancı ortaya çıktı. 10 yıldan uzun süredir Apple'ı yöneten isim, geride bıraktığımız yılda, 63 milyon 209 bin 845 dolar kazandı.

Kesintilere kıyasla beklentileri aştı

Günümüzde en büyük kazancını elindeki Apple hisselerinden sağlayan Tim Cook, hatırlayacak olursak 2022 yılında 99,4 milyon dolar gelir elde kazandı. Bunun 83 milyon dolarlık bölümü hisse senedi, 16,4 milyonluk bölümü ise ek tazminat ödemelerinden oluşuyordu. Ancak kendi maaşına indirim yapma kararı alan Cook için 2023 yılında işler pek de yolunda gitmedi.

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Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirime göre Tim Cook'un 2023 yılı kazancı 63,2 milyon dolar olarak açıklandı. Apple'ın bu konuda hedeflediği rakamın 49 milyon dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla beklentilerin üzerinde çıkıldı ancak CEO'nun kazancında yıldan yıla yüzde 36'lık düşüş söz konusu.

Apple CEO'su Tim Cook'un 2023 kazancı:

Maaş: 3 milyon dolar

Hisse senedi ödülü: 47 milyon dolar

İkramiye: 10,7 milyon dolar

Katkı payları ve sigorta primi: 401.000 + 2,5 milyon dolar

Yukarıda da görebildiğiniz gibi Cook'un 3 milyon dolar maaş, 47 milyon dolar hisse senedi ödülü, 10,7 milyon dolar performansa dayalı ikramiye ödülü, katkı payları ve sigorta primi kapsamında 2,5 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Ayrıca CEO'nun toplam 3.280.053 adet Apple hissesine sahip olduğunu hatırlatalım. Cook'un bu yılki kazancı ise 50 milyon dolar olarak belirlendi ve bunun yüzde 75'i şirketin yıllık performansına bağlı olacak.

Peki diğer isimler ne kadar kazandı?

Ayrıca paylaşılan raporda, bazı Apple yöneticilerinin kazançları da açıklandı. Buna göre Luca Maestri (CFO), Kate Adams (genel sekreter), Deirdre O'Brien (perakende kıdemli başkan yardımcısı) ve Jeff Williams (COO) gibi isimlerin yaklaşık 27 milyon dolar kazandığı, ancak bu gelirin çoğunun hisse senedi ödülleri olduğu belirtiliyor.

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