Apple, yeni iPad Pro'da piyasadaki "açık ara" en iyi OLED panelleri kullanacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın OLED ekranlı iPad Pro modelini görmemize çok az bir zaman kaldı. iPad Pro 2024, OLED panel kullanan ilk Apple tablet olacağından merakla bekleniyor. Apple’ın yeni iPad Pro’da piyasadaki en iyi OLED panelleri kullandığı iddia ediliyor.

iPad Pro 2024 tamamen yapay zekâ odaklı olacak 19 sa. önce eklendi

DSCC analisti Ross Young, bir kez daha yeni iPad Pro modellerinin OLED ekranlarla donatılacağını söyledi. Young, Apple’ın yeni tabletleri için piyasadaki en iyi OLED tablet panellerini seçtiğine dikkat çekti. OLED iPad Pro modelleri, LTPO, 120Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık, daha uzun pil ömrü ve kulanım süresini destekleyen ultra ince ve hafif ekran sağlayacak cam inceltme özelliğine sahip olacak.

2024 iPad Pro modelleri 11.1 inç ve 12.9 inç ekran boyutunda gelecek. Her iki modelde de daha dar çerçeve ve çok daha ince bir tasarım göreceğiz. Piyasadaki en iyi OLED ekranlı iPad Pro’lar, Apple’ın yeni nesil yapay zeka optimizasyonlu M4 çipine sahip olabilir. Tabletle birlikte yeni Apple Pencil ve yenilenmiş Magic Keyboard’u da görebiliriz.

iPad Pro 2024 ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın 7 Mayıs’ta Let Loose etkinliğinde OLED iPad Pro modelleriyle birlikte 10.9 inç ve 12.9 inç iPad Air modellerini tanıtması bekleniyor.

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Apple, 2024 iPad Pro'da en iyi OLED panelleri kullanacak