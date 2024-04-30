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    Anlık Bildirim

    Apple, yeni iPad Pro'da piyasadaki "açık ara" en iyi OLED panelleri kullanacak

    Apple, 7 Mayıs'ta yeni iPad'leri tanıtacak. Özellikle OLED iPad Pro modeli merakla bekleniyor. iPad Pro 2024'ün piyasadaki en iyi OLED panele sahip olacağı söyleniyor.
    apple ipad pro 2024 oled panel Tam Boyutta Gör
    Apple’ın OLED ekranlı iPad Pro modelini görmemize çok az bir zaman kaldı. iPad Pro 2024, OLED panel kullanan ilk Apple tablet olacağından merakla bekleniyor. Apple’ın yeni iPad Pro’da piyasadaki en iyi OLED panelleri kullandığı iddia ediliyor.

    DSCC analisti Ross Young, bir kez daha yeni iPad Pro modellerinin OLED ekranlarla donatılacağını söyledi. Young, Apple’ın yeni tabletleri için piyasadaki en iyi OLED tablet panellerini seçtiğine dikkat çekti. OLED iPad Pro modelleri, LTPO, 120Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık, daha uzun pil ömrü ve kulanım süresini destekleyen ultra ince ve hafif ekran sağlayacak cam inceltme özelliğine sahip olacak.

    2024 iPad Pro modelleri 11.1 inç ve 12.9 inç ekran boyutunda gelecek. Her iki modelde de daha dar çerçeve ve çok daha ince bir tasarım göreceğiz. Piyasadaki en iyi OLED ekranlı iPad Pro’lar, Apple’ın yeni nesil yapay zeka optimizasyonlu M4 çipine sahip olabilir. Tabletle birlikte yeni Apple Pencil ve yenilenmiş Magic Keyboard’u da görebiliriz.

    iPad Pro 2024 ne zaman tanıtılacak?

    Apple’ın 7 Mayıs’ta Let Loose etkinliğinde OLED iPad Pro modelleriyle birlikte 10.9 inç ve 12.9 inç iPad Air modellerini tanıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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