Apple, yeni iPad Pro'da piyasadaki "açık ara" en iyi OLED panelleri kullanacak

DSCC analisti Ross Young, bir kez daha yeni iPad Pro modellerinin OLED ekranlarla donatılacağını söyledi. Young, Apple’ın yeni tabletleri için piyasadaki en iyi OLED tablet panellerini seçtiğine dikkat çekti. OLED iPad Pro modelleri, LTPO, 120Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık, daha uzun pil ömrü ve kulanım süresini destekleyen ultra ince ve hafif ekran sağlayacak cam inceltme özelliğine sahip olacak.
2024 iPad Pro modelleri 11.1 inç ve 12.9 inç ekran boyutunda gelecek. Her iki modelde de daha dar çerçeve ve çok daha ince bir tasarım göreceğiz. Piyasadaki en iyi OLED ekranlı iPad Pro’lar, Apple’ın yeni nesil yapay zeka optimizasyonlu M4 çipine sahip olabilir. Tabletle birlikte yeni Apple Pencil ve yenilenmiş Magic Keyboard’u da görebiliriz.
iPad Pro 2024 ne zaman tanıtılacak?
Apple’ın 7 Mayıs’ta Let Loose etkinliğinde OLED iPad Pro modelleriyle birlikte 10.9 inç ve 12.9 inç iPad Air modellerini tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.