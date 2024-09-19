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    iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ertelendi

    Apple'ın önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı. iPhone 16'nın halefi, bir kez daha 3nm'ye sadık kalacak. İşte detaylar... 
    iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ertelendi Tam Boyutta Gör
    Apple yakında tarihli "It’s Glowtime" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonları iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'i duyurdu. Yeni serideki en büyük gelişme ise kuşkusuz 3nm sürecini temel alan A18 ve A18 Pro oldu diyebiliriz. Bu bağlamda tüm gözler gelecek yılki 2nm sürecine çevrilmişken, işlemciyi bazı iPhone 17 Pro iddialarının aksine ilk olarak iPhone 18 ailesinde görebiliriz.

    iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki raporlar Apple'ın iPhone 17 serisinde 2nm'ye geçiş yapacağı yönündeydi. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu planlar ertelendi ve serinin N3P sürecine sadık kalması bekleniyor. 2026’da çıkması beklenen iPhone 18 modellerinde ise yeni nesil 2nm süreci ile karşılaşacağız. Ancak teknolojinin yalnızca Pro sürümlerde kullanılması bekleniyor. Bu sınırlı kullanımın arkasındaki temel nedense, yüksek maliyetler.

    Bilmeyenler için "Nanometre" terimleri, her yeni nesil çip üretim teknolojisinin farklı tasarım ve mimarilerini temsil ediyor. Çip boyutları küçüldükçe, transistörler daha da küçülerek daha fazla işlemci gücü ve enerji verimliliği sunuyor. Bu doğrultuda TSMC, 2025’in sonlarına doğru 2nm çip üretimine geçmeyi planlıyor ve Apple’ın bu yeni çipleri ilk kullanacak şirketlerden biri olacağı kesin.

    Öncelikli erişime sahip olacak

    Keza geçtiğimiz yıl iPhone ve Mac cihazlarında 3nm sürecine geçiş yapan Apple, en yeni iPhone 16 serisinde ikinci nesil 3nm teknolojisine dayanan A18 çipine yer veriyor. Dolayısıyla TSMC’nin en büyük müşterisi olarak en yeni çip teknolojilerine öncelikli erişime sahip olacak. Ayrıca TSMC, 2nm teknolojisine geçmeden önce, birkaç yeni 3nm iyileştirmesini de piyasaya sürecek.

    N3E ve N3P gibi geliştirilmiş 3nm teknolojilerini duyuran şirket, yüksek performanslı bilgi işlem için N3X ve otomotiv sektörüne yönelik N3AE gibi çipler üzerinde de çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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