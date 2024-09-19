iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ertelendi

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Tam Boyutta Gör Apple yakında tarihli "It’s Glowtime" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonları iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'i duyurdu. Yeni serideki en büyük gelişme ise kuşkusuz 3nm sürecini temel alan A18 ve A18 Pro oldu diyebiliriz. Bu bağlamda tüm gözler gelecek yılki 2nm sürecine çevrilmişken, işlemciyi bazı iPhone 17 Pro iddialarının aksine ilk olarak iPhone 18 ailesinde görebiliriz.

iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı

Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki raporlar Apple'ın iPhone 17 serisinde 2nm'ye geçiş yapacağı yönündeydi. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu planlar ertelendi ve serinin N3P sürecine sadık kalması bekleniyor. 2026’da çıkması beklenen iPhone 18 modellerinde ise yeni nesil 2nm süreci ile karşılaşacağız. Ancak teknolojinin yalnızca Pro sürümlerde kullanılması bekleniyor. Bu sınırlı kullanımın arkasındaki temel nedense, yüksek maliyetler.

Bilmeyenler için "Nanometre" terimleri, her yeni nesil çip üretim teknolojisinin farklı tasarım ve mimarilerini temsil ediyor. Çip boyutları küçüldükçe, transistörler daha da küçülerek daha fazla işlemci gücü ve enerji verimliliği sunuyor. Bu doğrultuda TSMC, 2025’in sonlarına doğru 2nm çip üretimine geçmeyi planlıyor ve Apple’ın bu yeni çipleri ilk kullanacak şirketlerden biri olacağı kesin.

Öncelikli erişime sahip olacak

Keza geçtiğimiz yıl iPhone ve Mac cihazlarında 3nm sürecine geçiş yapan Apple, en yeni iPhone 16 serisinde ikinci nesil 3nm teknolojisine dayanan A18 çipine yer veriyor. Dolayısıyla TSMC’nin en büyük müşterisi olarak en yeni çip teknolojilerine öncelikli erişime sahip olacak. Ayrıca TSMC, 2nm teknolojisine geçmeden önce, birkaç yeni 3nm iyileştirmesini de piyasaya sürecek.

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N3E ve N3P gibi geliştirilmiş 3nm teknolojilerini duyuran şirket, yüksek performanslı bilgi işlem için N3X ve otomotiv sektörüne yönelik N3AE gibi çipler üzerinde de çalışıyor.

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iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ertelendi