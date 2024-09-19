iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı: 2nm ertelendi

iPhone 17 ve 18 için ilk bilgiler paylaşıldı
Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki raporlar Apple'ın iPhone 17 serisinde 2nm'ye geçiş yapacağı yönündeydi. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu planlar ertelendi ve serinin N3P sürecine sadık kalması bekleniyor. 2026’da çıkması beklenen iPhone 18 modellerinde ise yeni nesil 2nm süreci ile karşılaşacağız. Ancak teknolojinin yalnızca Pro sürümlerde kullanılması bekleniyor. Bu sınırlı kullanımın arkasındaki temel nedense, yüksek maliyetler.
Bilmeyenler için "Nanometre" terimleri, her yeni nesil çip üretim teknolojisinin farklı tasarım ve mimarilerini temsil ediyor. Çip boyutları küçüldükçe, transistörler daha da küçülerek daha fazla işlemci gücü ve enerji verimliliği sunuyor. Bu doğrultuda TSMC, 2025’in sonlarına doğru 2nm çip üretimine geçmeyi planlıyor ve Apple’ın bu yeni çipleri ilk kullanacak şirketlerden biri olacağı kesin.
Öncelikli erişime sahip olacak
Keza geçtiğimiz yıl iPhone ve Mac cihazlarında 3nm sürecine geçiş yapan Apple, en yeni iPhone 16 serisinde ikinci nesil 3nm teknolojisine dayanan A18 çipine yer veriyor. Dolayısıyla TSMC’nin en büyük müşterisi olarak en yeni çip teknolojilerine öncelikli erişime sahip olacak. Ayrıca TSMC, 2nm teknolojisine geçmeden önce, birkaç yeni 3nm iyileştirmesini de piyasaya sürecek.
N3E ve N3P gibi geliştirilmiş 3nm teknolojilerini duyuran şirket, yüksek performanslı bilgi işlem için N3X ve otomotiv sektörüne yönelik N3AE gibi çipler üzerinde de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...