Apple’ın 5G modeminden müjdeli haber: Test üretimine hazır

Apple 5G modem geliyor mu?
Dışa bağımlılık konusunda önemli bir unsur olan işlemci tasarımını sektöre örnek olacak şekilde çözen Apple, şimdi diğer bir önemli unsur olan hücresel modem konusuna el attı. Intel’den satın alınan modem bölümü çalışmalarda sona geldi.
Haberlere göre Ibiza kod adlı Apple 5G modem yongası yıl sonuna doğru risk üretimine başlayacak. Bir nevi test amacını taşıyan bu üretimin sonunda istenen verimlilik elde edilirse gelecek yılın ilk yarısında hacimli üretim başlayacak.
Apple şimdilik aceleci davranmıyor ve Qualcomm ile uzun dönemli bir ortaklığı var. Kaynaklar risk almamak için gelecek yıl en azından bir iPhone modelinde veya 5G iPad modelinde firmanın yeni modemini kullanmasını bekliyor. Apple’ın yaygın bir şekilde 5G modemini kullanması ise 2025 tarihinden önce olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez