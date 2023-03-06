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    Anlık Bildirim

    Apple’ın 5G modeminden müjdeli haber: Test üretimine hazır

    Qualcomm ortaklığı sonrasında Apple’ın tamamen geçiş yapmak istediği kendi 5G modem tasarımı için çalışmalar son aşamaya geldi. Test üretimi başlamak üzere.     
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir Qualcomm tarafından geliştirilen hücresel modemleri kullanan Apple’ın artık kendi modem tasarımına geçmesinin vakti geldi. Firma modem çalışmalarında son aşamaya geçerken test üretimleri de başlamak üzere.

    Apple 5G modem geliyor mu?

    Dışa bağımlılık konusunda önemli bir unsur olan işlemci tasarımını sektöre örnek olacak şekilde çözen Apple, şimdi diğer bir önemli unsur olan hücresel modem konusuna el attı. Intel’den satın alınan modem bölümü çalışmalarda sona geldi.

    Haberlere göre Ibiza kod adlı Apple 5G modem yongası yıl sonuna doğru risk üretimine başlayacak. Bir nevi test amacını taşıyan bu üretimin sonunda istenen verimlilik elde edilirse gelecek yılın ilk yarısında hacimli üretim başlayacak.

    Apple şimdilik aceleci davranmıyor ve Qualcomm ile uzun dönemli bir ortaklığı var. Kaynaklar risk almamak için gelecek yıl en azından bir iPhone modelinde veya 5G iPad modelinde firmanın yeni modemini kullanmasını bekliyor. Apple’ın yaygın bir şekilde 5G modemini kullanması ise 2025 tarihinden önce olmayacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    murattari 9 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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