Apple’ın 5G modeminden müjdeli haber: Test üretimine hazır

Tam Boyutta Gör Uzun süredir Qualcomm tarafından geliştirilen hücresel modemleri kullanan Apple’ın artık kendi modem tasarımına geçmesinin vakti geldi. Firma modem çalışmalarında son aşamaya geçerken test üretimleri de başlamak üzere.

Apple 5G modem geliyor mu?

Dışa bağımlılık konusunda önemli bir unsur olan işlemci tasarımını sektöre örnek olacak şekilde çözen Apple, şimdi diğer bir önemli unsur olan hücresel modem konusuna el attı. Intel’den satın alınan modem bölümü çalışmalarda sona geldi.

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Haberlere göre Ibiza kod adlı Apple 5G modem yongası yıl sonuna doğru risk üretimine başlayacak. Bir nevi test amacını taşıyan bu üretimin sonunda istenen verimlilik elde edilirse gelecek yılın ilk yarısında hacimli üretim başlayacak.

Apple şimdilik aceleci davranmıyor ve Qualcomm ile uzun dönemli bir ortaklığı var. Kaynaklar risk almamak için gelecek yıl en azından bir iPhone modelinde veya 5G iPad modelinde firmanın yeni modemini kullanmasını bekliyor. Apple’ın yaygın bir şekilde 5G modemini kullanması ise 2025 tarihinden önce olmayacak.

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Apple 5G modem son aşamada