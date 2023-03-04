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    Apple Watch Ultra için bir garip hasar testi

    Apple Watch Ultra akıllı saatinin zaman içerisinde dayanıklılık sertifikalarında zayıflama olduğunu düşünenler için Apple yeni bir test programı başlatıyor.     
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    Apple Watch Ultra için dayanıklılık testi programı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın en dayanıklı ve en iyi akıllı saati olarak öne çıkan Apple Watch Ultra, özellikle dış ortam profesyonelleri tarafından tercih ediliyor. Bununla birlikte zaman içerisinde hasar alan veya çizilen Apple Watch Ultra modeli dayanıklılık açısından riskli hale gelebiliyor. Apple şimdi yeni bir test programı başlatıyor.

    Apple Watch Ultra hasar testi

    Derinlik ve Su Dayanıklılığı Testi adıyla başlayan yeni programda, Apple Watch Ultra modelinin dayanıklılığının zaman içerisinde zayıfladığını düşünen müşteriler için belirli testler yapılacak. Bununla birlikte bazı şartlar var.

    İlk olarak Apple Watch Ultra modelinin görünür herhangi bir çatlağının olmaması gerekiyor. Aksi takdirde test esnasında saatin zarar görebileceği gerekçesiyle test uygulanmıyor. Diğer taraftan saatte görülmeyen bir hasar varsa ve test esnasında saat zarar görürse bu kez değişim gerekliliği ortaya çıkıyor.

    Kullanıcının sınırlı garantisine veya tüketici kanunlarına göre değişim yapılıyor veya değişim ücreti isteniyor. Kısaca bu test için saatinizde görünür veya görünmeyen herhangi bir çatlak veya hasarın olmadığından emin olmanız gerekiyor. Apple yaptığı açıklamada görünür çatlaklar varsa kullanıcının saati kesinlikle dalışta kullanmamasını istiyor.

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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