Çin'in kısıtlamaları Apple'a 6 milyon iPhone 14 Pro modeline mal olabilir

20 bin işçinin yerinde karantinaya alındığı iddia ediliyor. Ayrıca, işçilerin kitlesel iş bırakmalarına yol açan gıda kıtlığı raporları da var. Bloomberg, maaş ve karantina uygulamalarına isyan eden çalışanların yeni çalışanlarla değiştirildiğini bildirdi. Hatırlayacağınız gibi Foxconn fabrikasından çitlerin üzerinden atlayarak kaç çalışanlar da gündeme gelmişti. Firma tam zamanlı işçilere Aralık ve Ocak ayları boyunca fabrikada kalmaları için ayda 1.800 dolara varan ikramiyeler sunmaya başlamıştı.
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam