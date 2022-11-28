Çin'in kısıtlamaları Apple'a 6 milyon iPhone 14 Pro modeline mal olabilir

Tam Boyutta Gör Foxconn'un Çin'deki fabrikasında ağırlıklı olarak iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Fabrikayı ve 200.000 çalışanını "kapalı döngüye" sokan bir Covid salgınının ardından fabrikadaki operasyonlar Ekim ortasında kesintiye uğramaya başlamıştı. Sorunların çözülememiş olması Apple'ın bu modellere erişimini kısıtlıyor.

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20 bin işçinin yerinde karantinaya alındığı iddia ediliyor. Ayrıca, işçilerin kitlesel iş bırakmalarına yol açan gıda kıtlığı raporları da var. Bloomberg, maaş ve karantina uygulamalarına isyan eden çalışanların yeni çalışanlarla değiştirildiğini bildirdi. Hatırlayacağınız gibi Foxconn fabrikasından çitlerin üzerinden atlayarak kaç çalışanlar da gündeme gelmişti. Firma tam zamanlı işçilere Aralık ve Ocak ayları boyunca fabrikada kalmaları için ayda 1.800 dolara varan ikramiyeler sunmaya başlamıştı.

iPhone 14 Pro üretimi sıkıntıya girdi

Tam Boyutta Gör Öte yandan iPhone 14 serisi zorlu dönemlerden geçiyor gibi görünüyor. Küresel ekonomik gerileme nedeniyle pahalı teknoloji ürünlerine olan taleplerde düşüş yaşanmakta. Bunun sonucunda Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 14’ün üretim hedefi 90 milyondan 87 milyona çekilmişti. Ekim ayında ise Apple’ın iki tedarikçisinden iPhone 14 Plus’ın üretimini yüzde 90 azaltmasını istediği söylentileri gündeme gelmişti.

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Apple 6 milyon adet iPhone 14 Pro üretimini kaybetmiş olabilir