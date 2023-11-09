Apple, 8 GB RAM’i savunurken kendisiyle çelişiyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni M3 ürünleri, gelişmekte olan Arm PC sektörüne itici bir güç sağlıyor ancak serideki en ucuz MacBook, yalnızca 8GB birleşik belleğe sahip. Bu en ucuz cihazın fiyatı ise 1600 dolar. Sektör ve kullanıcılar artık 16GB'ın mevcut standart olduğunu ve yoğun iş yükleri için minimum olduğunu düşünüyor. Apple’a göre ise kendi RAM’leri diğerlerinden farklı.

Apple'ın Dünya Çapında Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borcher, Apple'ın verimlilik kazanımlarının ürünlerindeki 8GB'ı diğer sistemlerdeki 16GB'ın performansına eşdeğer hale getirdiğini iddia etmişti. 1.599 dolarlık MacBook Pro, başlangıç seviyesinde 8GB RAM sunuyor ve bu miktar sonradan artırılamıyor. Borcher, RAM kapasitesi konusunda kullanıcıların endişelenmemeleri gerektiğini söylerken RAM'i Windows ürünlerinden daha verimli bir şekilde yönettiklerinin altını çizdi

Apple: 8GB RAM'li MacBook Pro, 16GB RAM'li PC gibi! 20 sa. önce eklendi

Apple kendisiyle çelişiyor

Apple’ın bu tercihinin kendisine göre elbette mantıklı bir açıklaması var. Ancak, firmanın kendisiyle çeliştiğini de görmezden gelmemek gerekiyor. Üstelik mevcut DRAM pazarının durumu göz önüne alındığında.

Yakın tarihli Counterpoint raporuna göre 2022'nin dördüncü çeyreğinden 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar, küresel bellek pazarı düşüş yaşadı ve hem DRAM hem de NAND flash bellek fiyatları yüzde 30'dan fazla düştü. Apple, bu dönemde piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro Max’te kullandığı RAM’i 2 GB artırarak 8 GB’a yükseltti. iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırıldığında, bellek yongalarının maliyeti yüzde 34 oranında düştü. Bu nedenle Apple'ın 8 GB RAM savunması maliyet tarafında da havada kalıyor. Dolayısıyla bu bilgiler ortadayken Apple’ın 8 GB RAM’i savunmasının makul bir zemini bulunmuyor.

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