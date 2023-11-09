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    Apple, 8 GB RAM’i savunurken kendisiyle çelişiyor

    Apple, yeni M3 MacBook'larda 8 GB RAM kullanmaya devam ediyor. Artan eleştiriler sonrasında Apple, 8GB RAM kullanımını savunurken esasında kendisiyle çelişiyor gibi görünüyor.
    Apple, 8 GB RAM’i savunurken kendisiyle çelişiyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni M3 ürünleri, gelişmekte olan Arm PC sektörüne itici bir güç sağlıyor ancak serideki en ucuz MacBook, yalnızca 8GB birleşik belleğe sahip. Bu en ucuz cihazın fiyatı ise 1600 dolar. Sektör ve kullanıcılar artık 16GB'ın mevcut standart olduğunu ve yoğun iş yükleri için minimum olduğunu düşünüyor. Apple’a göre ise kendi RAM’leri diğerlerinden farklı.

    Apple'ın Dünya Çapında Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borcher, Apple'ın verimlilik kazanımlarının ürünlerindeki 8GB'ı diğer sistemlerdeki 16GB'ın performansına eşdeğer hale getirdiğini iddia etmişti. 1.599 dolarlık MacBook Pro, başlangıç seviyesinde 8GB RAM sunuyor ve bu miktar sonradan artırılamıyor. Borcher, RAM kapasitesi konusunda kullanıcıların endişelenmemeleri gerektiğini söylerken RAM'i Windows ürünlerinden daha verimli bir şekilde yönettiklerinin altını çizdi

    Apple kendisiyle çelişiyor

    Apple’ın bu tercihinin kendisine göre elbette mantıklı bir açıklaması var. Ancak, firmanın kendisiyle çeliştiğini de görmezden gelmemek gerekiyor. Üstelik mevcut DRAM pazarının durumu göz önüne alındığında.

    Yakın tarihli Counterpoint raporuna göre 2022'nin dördüncü çeyreğinden 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar, küresel bellek pazarı düşüş yaşadı ve hem DRAM hem de NAND flash bellek fiyatları yüzde 30'dan fazla düştü. Apple, bu dönemde piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro Max’te kullandığı RAM’i 2 GB artırarak 8 GB’a yükseltti. iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırıldığında, bellek yongalarının maliyeti yüzde 34 oranında düştü. Bu nedenle Apple'ın 8 GB RAM savunması maliyet tarafında da havada kalıyor. Dolayısıyla bu bilgiler ortadayken Apple’ın 8 GB RAM’i savunmasının makul bir zemini bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.counterpointresearch.com/insights/bom-analysis-iphone-15-pro-max-costs-37-7/ https://www.techspot.com/news/100784-apple-8gb-ram-m3-macbooks-similar-16gb-windows.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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