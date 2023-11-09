Apple, 8 GB RAM’i savunurken kendisiyle çelişiyor

Apple'ın Dünya Çapında Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borcher, Apple'ın verimlilik kazanımlarının ürünlerindeki 8GB'ı diğer sistemlerdeki 16GB'ın performansına eşdeğer hale getirdiğini iddia etmişti. 1.599 dolarlık MacBook Pro, başlangıç seviyesinde 8GB RAM sunuyor ve bu miktar sonradan artırılamıyor. Borcher, RAM kapasitesi konusunda kullanıcıların endişelenmemeleri gerektiğini söylerken RAM'i Windows ürünlerinden daha verimli bir şekilde yönettiklerinin altını çizdi
Apple kendisiyle çelişiyor
Apple’ın bu tercihinin kendisine göre elbette mantıklı bir açıklaması var. Ancak, firmanın kendisiyle çeliştiğini de görmezden gelmemek gerekiyor. Üstelik mevcut DRAM pazarının durumu göz önüne alındığında.
Yakın tarihli Counterpoint raporuna göre 2022'nin dördüncü çeyreğinden 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar, küresel bellek pazarı düşüş yaşadı ve hem DRAM hem de NAND flash bellek fiyatları yüzde 30'dan fazla düştü. Apple, bu dönemde piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro Max’te kullandığı RAM’i 2 GB artırarak 8 GB’a yükseltti. iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırıldığında, bellek yongalarının maliyeti yüzde 34 oranında düştü. Bu nedenle Apple'ın 8 GB RAM savunması maliyet tarafında da havada kalıyor. Dolayısıyla bu bilgiler ortadayken Apple’ın 8 GB RAM’i savunmasının makul bir zemini bulunmuyor.Kaynakça https://www.counterpointresearch.com/insights/bom-analysis-iphone-15-pro-max-costs-37-7/ https://www.techspot.com/news/100784-apple-8gb-ram-m3-macbooks-similar-16gb-windows.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.