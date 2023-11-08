Apple'dan eleştirilere yanıt: 8GB RAM'li MacBook Pro, 16GB RAM'li PC gibi!

Tam Boyutta Gör Apple’ın Mac serisinde üretimi durdurulan M2 çipli 13 inç MacBook Pro’nun yerini alan M3 çipli 14 inç MacBook Pro, kullanıcıları şaşırttı. Türkiye fiyatı 63.000 TL olan giriş model, 8 GB birleşik bellek ile geliyor. Kullanıcılar, ödeme sırasında 16GB ve 24GB bellek seçebiliyor ancak bu yapılandırma seçeneğinin ekstra bir maliyeti var; 7.120 TL (16GB RAM için), 14.240 TL (24GB RAM için). Apple’ın birleşik bellek mimarisi nedeniyle kulanıcıların sonradan yükseltme şansı da bulunmuyor. Pro olarak pazarlanan bir bilgisayarda minimum 16GB RAM bulunması gerektiğini düşünen kullanıcılara Apple’dan yanıt geldi.

63.000 TL'lik M3 MacBook Pro'ya tek harici ekran bağlanabiliyor! 5 gün önce eklendi

Apple: Belleği daha verimli kullanıyoruz

Apple, 8 GB RAM ile gelen giriş M3 MaBook Pro modeline gelen eleştirilere yanıt olarak; “Belleğimizin diğer sistemin belleğiyle karşılaştırılmaması gerekir çünkü biz belleği çok verimli kullanıyoruz, bellek sıkıştırması kullanıyoruz ve birleşik bellek mimarimiz var. Aslında M3 MacBook Pro’daki 8GB RAM diğer sistemlerdeki 16GB ile kıyaslanabilir. Belleği daha verimli bir şekilde kullanıyoruz ve şunu söyleyebilirim ki, insanlar gelip kendi sistemlerinde yapmak istediklerini denemeli; inanılmaz performans görecekler.” dedi.

Türkiye fiyatı 63.000 TL'den başlıyor

8GB birleşik belleğe sahip 14 inç MacBook Pro, üretimi durdurulan M2 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla daha büyük ve daha parlak mini LED Liquid Retina ekran dışında 120Hz ProMotion yenileme hızı desteği, daha iyi pil ömrü, ek portları, daha iyi FaceTime kamera, 6 hoparlörlü ses sistemi, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği sunmasıyla avantaj sağlıyor.

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