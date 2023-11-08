Apple'dan eleştirilere yanıt: 8GB RAM'li MacBook Pro, 16GB RAM'li PC gibi!

Apple: Belleği daha verimli kullanıyoruz
Apple, 8 GB RAM ile gelen giriş M3 MaBook Pro modeline gelen eleştirilere yanıt olarak; “Belleğimizin diğer sistemin belleğiyle karşılaştırılmaması gerekir çünkü biz belleği çok verimli kullanıyoruz, bellek sıkıştırması kullanıyoruz ve birleşik bellek mimarimiz var. Aslında M3 MacBook Pro’daki 8GB RAM diğer sistemlerdeki 16GB ile kıyaslanabilir. Belleği daha verimli bir şekilde kullanıyoruz ve şunu söyleyebilirim ki, insanlar gelip kendi sistemlerinde yapmak istediklerini denemeli; inanılmaz performans görecekler.” dedi.
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8GB birleşik belleğe sahip 14 inç MacBook Pro, üretimi durdurulan M2 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla daha büyük ve daha parlak mini LED Liquid Retina ekran dışında 120Hz ProMotion yenileme hızı desteği, daha iyi pil ömrü, ek portları, daha iyi FaceTime kamera, 6 hoparlörlü ses sistemi, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği sunmasıyla avantaj sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.