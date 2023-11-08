Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan eleştirilere yanıt: 8GB RAM'li MacBook Pro, 16GB RAM'li PC gibi!

    Apple, 30 Ekim Scary Fast etkinliğinde M3 işlemci ile yenilenen MacBook Pro ve iMac'i tanıttı. M3 çipli MacBook Pro, 8GB RAM ile gelmesiyle eleştirilmişti. Apple'dan eleştirilere yanıt geldi.
    8gb macbook pro 16gb pc Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Mac serisinde üretimi durdurulan M2 çipli 13 inç MacBook Pro’nun yerini alan M3 çipli 14 inç MacBook Pro, kullanıcıları şaşırttı. Türkiye fiyatı 63.000 TL olan giriş model, 8 GB birleşik bellek ile geliyor. Kullanıcılar, ödeme sırasında 16GB ve 24GB bellek seçebiliyor ancak bu yapılandırma seçeneğinin ekstra bir maliyeti var; 7.120 TL (16GB RAM için), 14.240 TL (24GB RAM için). Apple’ın birleşik bellek mimarisi nedeniyle kulanıcıların sonradan yükseltme şansı da bulunmuyor. Pro olarak pazarlanan bir bilgisayarda minimum 16GB RAM bulunması gerektiğini düşünen kullanıcılara Apple’dan yanıt geldi.

    Apple: Belleği daha verimli kullanıyoruz

    Apple, 8 GB RAM ile gelen giriş M3 MaBook Pro modeline gelen eleştirilere yanıt olarak; “Belleğimizin diğer sistemin belleğiyle karşılaştırılmaması gerekir çünkü biz belleği çok verimli kullanıyoruz, bellek sıkıştırması kullanıyoruz ve birleşik bellek mimarimiz var. Aslında M3 MacBook Pro’daki 8GB RAM diğer sistemlerdeki 16GB ile kıyaslanabilir. Belleği daha verimli bir şekilde kullanıyoruz ve şunu söyleyebilirim ki, insanlar gelip kendi sistemlerinde yapmak istediklerini denemeli; inanılmaz performans görecekler.” dedi.

    Türkiye fiyatı 63.000 TL'den başlıyor

    8GB birleşik belleğe sahip 14 inç MacBook Pro, üretimi durdurulan M2 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla daha büyük ve daha parlak mini LED Liquid Retina ekran dışında 120Hz ProMotion yenileme hızı desteği, daha iyi pil ömrü, ek portları, daha iyi FaceTime kamera, 6 hoparlörlü ses sistemi, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği sunmasıyla avantaj sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yatan arabanın aküsü bitmemesi için böcek ilacı yüzde yanması nasıl geçer opel astra 1.6 benzinli lpg yorumlar donanım hızlandırmalı gpu zamanlaması ketoral şampuan sivilce

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız