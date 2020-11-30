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    Apple'a 10 milyon euro ceza: iPhone'ların su geçirmezlik özelliğine dair yanıltıcı bilgi verdi

    İtalya Rekabet Kurumu, reklam ve promosyon materyallerinde iPhone'ların suya dayanıklılık özelliklerine dair yanıltıcı bilgi verdiği için Apple'a 10 milyon euro para cezası kesti.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'a 10 milyon euro ceza: iPhone'ların su geçirmezlik özelliğine dair yanıltıcı bilgi verdi
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    İtalya Rekabet Kurumu, "dürüst olmayan" iPhone reklam kampanyaları nedeniyle Apple'a 10 milyon euro para cezası verdi. Kurum, Apple'ın reklam ve promosyon materyallerinde iPhone'ların suya dayanıklılık özelliklerine dair yanıltıcı bilgi verdiği görüşünde.

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    Ayrıca Bkz. "MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu"

    Apple; iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile ilgili çeşitli pazarlama materyallerinde bu akıllı telefonların modeline bağlı olarak 1-4 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanabileceğini belirtiyor.

    Apple'a 10 milyon euro ceza: iPhone'ların su geçirmezlik özelliğine dair yanıltıcı bilgi verdi
    Tam Boyutta Gör

    Sıvı hasarı garanti kapsamında değil

    Ancak İtalya Rekabet Kurumu, iPhone reklamlarındaki suya dayanıklılık özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğunu ve normal kullanım koşullarında geçerli olmayan bu durumun tanıtımlarda netleştirmediğini söyledi.

    Kurum ayrıca sıvı nedeniyle zarar gören iPhone'ların satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasını da doğru bulmadı. Apple geride bıraktığımız 2018 yılında da İtalya'da akıllı telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı için 10 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.



    Kaynakça https://www.macrumors.com/2020/11/30/italy-fines-apple-12m-iphone-water-resistance https://twitter.com/setteBIT/status/1333319978502778886 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    3 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    3 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    18 saat önce
    bankalarkredi

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    10 milyon Apple için para değil ama insanlara suya dayanıklı diye satıp kandırmaları Apple gibi firmaya yakışmıyor
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    pro-üye (olcay parlak) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    tamam ceza kesin , kesin de içimden bi ses yav bunlarda para b*ktur şimd, biraz söyüşleyelim gibi bi durum var diyor.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    telefonun dışında su lekesi oluşmuş diyip yine garanti dışına alırlar farketmez
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 milyon ne la para mı ( onlar için )
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    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    En azından bir sıfır daha olmalıydı.
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye için de bizlerde kullanıcı şikayetçi olmamız gerekir. Yavaşlatma ve bu tip yanıltıcı reklamlar Türkiye için geçerli değilmiş gibi hareket edilmemesi gerekiyor.
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    basartenk (basar tenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dokunmaz
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi ) basartenk
    1 dk da kazanmıştır o parayı :D
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