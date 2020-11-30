Apple'a 10 milyon euro ceza: iPhone'ların su geçirmezlik özelliğine dair yanıltıcı bilgi verdi

İtalya Rekabet Kurumu, "dürüst olmayan" iPhone reklam kampanyaları nedeniyle Apple'a 10 milyon euro para cezası verdi. Kurum, Apple'ın reklam ve promosyon materyallerinde iPhone'ların suya dayanıklılık özelliklerine dair yanıltıcı bilgi verdiği görüşünde.İlginizi Çekebilir iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı
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Apple; iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile ilgili çeşitli pazarlama materyallerinde bu akıllı telefonların modeline bağlı olarak 1-4 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanabileceğini belirtiyor.
Sıvı hasarı garanti kapsamında değil
Ancak İtalya Rekabet Kurumu, iPhone reklamlarındaki suya dayanıklılık özelliğinin aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğunu ve normal kullanım koşullarında geçerli olmayan bu durumun tanıtımlarda netleştirmediğini söyledi.
Kurum ayrıca sıvı nedeniyle zarar gören iPhone'ların satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmamasını da doğru bulmadı. Apple geride bıraktığımız 2018 yılında da İtalya'da akıllı telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı için 10 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
Kaynakça https://www.macrumors.com/2020/11/30/italy-fines-apple-12m-iphone-water-resistance https://twitter.com/setteBIT/status/1333319978502778886 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.