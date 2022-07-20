Apple, kelebek klavye davasında tazminat ödeyecek

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Teknoloji tarihine yön veren yenilikler geliştirmesine rağmen iPhone 4 anten problemi ve bilinçli yavaşlatma da dahil bugüne kadar Apple pek çok donanım kaynaklı davanın da odağında yer aldı.

Kelebek klavye davası

2015 yılında 12 inçlik MacBook ile birlikte kullanıma sunulan kelebek klavye tasarımı ne yazık ki tüketici tarafında hayal kırıklığı oldu ve sonrasında da davalar geldi. ABD’nin belirli eyaletlerinde biraraya gelen tüketiciler Apple’a tazminat davası açtı.

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Kelebek klavye kullanımının çeşitli donanım sorunlarına yol açtığını iddia eden tüketiciler bu hafta önemli bir zafer kazandı. California, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington, veya Michigan eyaletlerinde yaşayan tüketiciler toplamda 50 milyon dolarlık tazminat alacak.

Davada en düşük tazminat 50$ olarak belirlendi. Eğer tüketici birden fazla servise götürmek zorunda kaldıysa bu tazminat 395$ seviyesine kadar çıkıyor. Henüz yargıç hükmü onaylamamış ancak onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca tazminat miktarının yüzde 30 civarında kısmı da avukatlık masraflarına harcanacak.

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