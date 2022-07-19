Apple, yeni bir toplu dava ile karşı karşıya: Ödeme sistemlerinde tekel olmakla suçlanıyor

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Geçtiğimiz aylarda Apple, mobil cüzdanlar üzerindeki hâkim konumunu kendi ödeme servisleri için suistimal ettiği yönünde Avrupa Birliği yetkilileri tarafından inceleme altına alınmıştı. Şimdi de Cuppertino merkezli teknoloji devi, ödeme kartı düzenleyicileri adına açılan toplu bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Apple Pay üzerinden hedef alındı

Bilindiği üzere günümüzde Android kullanıcıları farklı cüzdan seçeneklerinden faydalanabiliyor ve Google, desteklenen mobil cüzdanların kullanımı için ödeme kartı sağlayıcılarından herhangi bir ücret talebinde bulunmuyor. Öte yandan iOS cihazlarda Apple Pay’in dokun ve öde teknolojisi zorunlu tutan Apple ise, bu hizmet için kuruluşlardan belirli bir komisyon alıyor.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde yapılan şikayette davacı olarak listelenen Affinity Credit Union, iOS cihazlardaki temassız ödemelerin Apple Pay ile sınırlandığını ve Apple’ın mobil cüzdanı kullanmak için ödeme kartı veren kuruluşlardan ücret alarak, rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu iddia ediyor.

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Ayrıca söz konusu davada Apple’ın belirtilen komisyon ücretlerinden yılda 1 milyar dolara kadar gelir kazandığı belirtiliyor. Mayıs ayında Avrupa Birliği'nin şikayetlerine karşı üçüncü taraf geliştiricilere erişim vermenin bir güvenlik riski oluşturacağını savunan Apple, yeni dava hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Apple, ödeme sistemlerinde tekel olmakla suçlanıyor