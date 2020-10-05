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    Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı

    Kanadalı geri dönüşüm şirketi GEEP Canada'nın Apple tarafından kendilerine gönderilen 100.000 iPhone, iPad ve Apple Watch'u geri dönüştürmek yerine sattığı ortaya çıktı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı
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    Apple bildiğiniz üzere kendisini "çevreci" bir şirket olarak konumlandırıyor. Cupertinolu firmanın her yıl iPhone ve iPad gibi yüzbinlerce cihazı geri dönüşüme gönderdiğini biliyoruz. Hatta iPhone lansmanlarında bu sıkça dile getiriliyor.

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    Apple geri dönüşüm süreçlerinin çoğunu kendi bünyesinde gerçekleştirdiği gibi bu konuda bazı işletmelerden destek de alıyor. Habere konu GEEP Canada da bunlardan bir tanesi.

    Apple, 2015'ten bu yana birlikte çalıştığı elektronik geri dönüşüm şirketi GEEP Canada'ya, dava açtı. Kanadalı firmanın geri dönüştürülmek üzere kendisine gönderilen 100.000'den fazla iPhone, iPad ve Apple Watch'u sattığı iddia ediliyor.

    Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı
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    GEEP Canada olayı kabul etti

    Davaya göre Apple, 2015'in Ocak ayından, 2017'nin Aralık ayına kadar GEEP Canada'ya geri dönüştürülmek üzere 532.000 iPhone, 26.000 iPad ve 19.000'den fazla Apple Watch gönderdi.

    Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ancak daha sonra yapılan denetimler sonrasında bunların %18'inin (en az 103.845 adet) hücresel ağlar üzerinden internete eriştiği tespit edildi. Tabii bu sadece LTE destekli cihazların sayısı. Wi-Fi erişimi olan modelleri takip etmek mümkün olmadığı için "çalınan" cihazların sayısı muhtemelen çok daha yüksek.

    GEEP Canada tarafı cihazların yeniden satıldığını inkar etmezken, bu hırsızlığı üç çalışanının yaptığını söylüyor. Apple'a göre bu üç isim şirketin üst düzey yöneticileri. Geçtiğimiz Ocak ayında açılan dava kapsamında Apple eski iş ortağından 22.7 milyon dolar tazminat talep ediyor. 



    https://thelogic.co/news/exclusive/apple-sues-ontario-electronics-recycling-firm-claiming-it-stole-nearly-100000-products-for-resale/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    42 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    tolgakutukcu (Tolga Kütükçü) 2 hf. en beğenilen
    Eee geri dönüştürülmüş işte
    Yanıtla +39
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Çok mantıklı. Dünyada hala o cihazlara ihtiyacı olan insanlar varken neden geri dönüşüm yapılsın ki, çok saçma
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    monacomen 2 hf. termomuk
    Sizinkilerden derken siz ailece yalan ve hırsızlık yapan birileri misiniz? Zira bizde öyle bir şey yok, bu yüzden bizden değildir.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    burada asıl dolandırıcı apple...
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    AnadoluEfes 2 hf.
    Kesin yapan Türk çalışandır
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    Kipırs Çipırs (kipırs çipırs) 2 hf.
    Türkiye’de fiyat artmasın diye domatesleri/soğanları çöpe dökmek = yenisini satabilmek için eskileri geri dönüşüme göndermek
    Yanıtla
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi)
    Çalışıp bir de satılabilen cihazları niye geri dönüşüme gönderiyor Apple?Bir de insanımızın, bilhassa gençlerimizin bu aşağılık kompleksinden süratle uzaklaştırılması gerekiyor. İyice saçma sapan boyutlara ulaştı çünkü.
    Yanıtla +1
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    haQQo (hakkı haQQo) 2 hf.
    Ekonomiye geri kazandırmakta suç olmuş. Pesss yani.
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    terturk39 2 hf.
    adamın hurdası 22m$ ediyor
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 hf. terturk39
    Hurda muhtemelen yüzlerce milyon dolar. Bu tazminatı.
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    monacomen 2 hf.
    Apple'da bir çok cihaz garanti kapsamında iken küçük arızalarından dolayı müşteriden alınıp yenisi veriliyor. Haliyle az kullanılmış bu cihazlar da satılamayacağı ama hali hazırda tamir de edilip kullanılabileceği için Kanadalı şirket de niye çöpe atalım mis gibi cihaz, alan var alamayan var, ucuza nasiplensin insanlar diye satmışlar. Alan da biliyor ikinci el tamir gördüğünü, ne güzel işte keşke bunu Apple kendisi yapsa. Dünya daha az kirlenir daha fazla ve yoksul insan Iphone sahibi olur.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    patatessiz patso 2 hf. monacomen
    Apple'ın iş modeline aykırı
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf. monacomen
    Apple zaten Certified Refurbished programı kapsamında önceki yılların cihazlarını onarıp ucuz fiyattan satıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    termomuk (Bahadır ) 2 hf.
    Sahibi bizimkilerden biridir kesin. Çok zor bir Kanadalının aklına bunun gelmesi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    monacomen 2 hf. termomuk
    Sizinkilerden derken siz ailece yalan ve hırsızlık yapan birileri misiniz? Zira bizde öyle bir şey yok, bu yüzden bizden değildir.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    labtek38 2 hf.
    Bunların geri dönüştürülmeyip kullanıma devam edilmesi daha çevreci olmamış mı? Alanlar Sonuçta yeni cihaz üretmek için kullanılacak olan kaynakların ve enerjinin boşa harcanmamasına vesile olmuş. 😄.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf. labtek38
    Bu cihazlar gerçek manada hurda. Apple geri dönüşüme sadece yazılım güncellemesi almayan cihazları gönderiyor. Yazılım güncellemesi almayanlar da zaten ömürlerini doldurmuş oluyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ugurr999 (ugur ugurlu) 2 hf.
    Apple'ın istediği şu ''bu çalışan (veya çok küçük sorunları olan) cihazları alın plastiğini falan geri dönüştürün biz de çevreci mevreci ayaklarına yatalım''.
    Ürünler üretilirken o kadar enerji harcanmış, Dünya kirlenmiş boşver önemli olan nasıl göründüğün.
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    10379 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, geri dönüşüm ve
    6 etiket daha GEEP Canada dolandırıcılık iPhone iPad Apple Watch Mobil Teknolojiler
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