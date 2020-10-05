Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı

Apple bildiğiniz üzere kendisini "çevreci" bir şirket olarak konumlandırıyor. Cupertinolu firmanın her yıl iPhone ve iPad gibi yüzbinlerce cihazı geri dönüşüme gönderdiğini biliyoruz. Hatta iPhone lansmanlarında bu sıkça dile getiriliyor.
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Apple geri dönüşüm süreçlerinin çoğunu kendi bünyesinde gerçekleştirdiği gibi bu konuda bazı işletmelerden destek de alıyor. Habere konu GEEP Canada da bunlardan bir tanesi.
Apple, 2015'ten bu yana birlikte çalıştığı elektronik geri dönüşüm şirketi GEEP Canada'ya, dava açtı. Kanadalı firmanın geri dönüştürülmek üzere kendisine gönderilen 100.000'den fazla iPhone, iPad ve Apple Watch'u sattığı iddia ediliyor.
GEEP Canada olayı kabul etti
Davaya göre Apple, 2015'in Ocak ayından, 2017'nin Aralık ayına kadar GEEP Canada'ya geri dönüştürülmek üzere 532.000 iPhone, 26.000 iPad ve 19.000'den fazla Apple Watch gönderdi.
Ancak daha sonra yapılan denetimler sonrasında bunların %18'inin (en az 103.845 adet) hücresel ağlar üzerinden internete eriştiği tespit edildi. Tabii bu sadece LTE destekli cihazların sayısı. Wi-Fi erişimi olan modelleri takip etmek mümkün olmadığı için "çalınan" cihazların sayısı muhtemelen çok daha yüksek.
GEEP Canada tarafı cihazların yeniden satıldığını inkar etmezken, bu hırsızlığı üç çalışanının yaptığını söylüyor. Apple'a göre bu üç isim şirketin üst düzey yöneticileri. Geçtiğimiz Ocak ayında açılan dava kapsamında Apple eski iş ortağından 22.7 milyon dolar tazminat talep ediyor.
https://thelogic.co/news/exclusive/apple-sues-ontario-electronics-recycling-firm-claiming-it-stole-nearly-100000-products-for-resale/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ürünler üretilirken o kadar enerji harcanmış, Dünya kirlenmiş boşver önemli olan nasıl göründüğün.
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