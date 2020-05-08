Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Yakın zamanda, yeni iPhone SE ve MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesini başarıyla tahmin eden teknoloji analisti Jon Prosser, bugün Apple TV hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var"

Apple Arcade'i çalıştırabilir

Prosser'a göre şirket, Apple TV 4K'nın, yeni versiyonunu çok yakın bir zamanda piyasaya süreceğini iddia etti. Yeni Apple TV 4K'nın A12X çipine sahip olacağını savunan Prosser, Neptune T1125 kod adlı cihazın 64GB ve 128GB sürümlerinin geleceğini açıkladı.



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Mevcut Apple TV 4K birişlemci kullanıyor ve Apple'ın A12X işlemcisi ilk kez 2018'de ilk nesil 11 inç'da ve üçüncü nesil 12.9 inç'da ortaya çıkmıştı. A10X'in bir TV kutusu içinolduğu belirtiliyor ancak Apple TV 4K, A12X yongasıyla birlikte gelirse bundan da şirketin yeni planları olduğu anlamı çıkabiliriz. Zira Apple TV, şirketinoyun hizmetini de çalıştırabilir.