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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Apple sızıntıları konusunda oldukça güvenilir bir teknoloji analisti olan Jon Prosser, teknoloji devinin yakın bir zamanda A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı satışa sunacağını söyledi.
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    apple tv
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Yakın zamanda, yeni iPhone SE ve MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesini başarıyla tahmin eden teknoloji analisti Jon Prosser, bugün Apple TV hakkında yeni bilgiler paylaştı.

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    Apple Arcade'i çalıştırabilir

    Prosser'a göre şirket, Apple TV 4K'nın, yeni versiyonunu çok yakın bir zamanda piyasaya süreceğini iddia etti. Yeni Apple TV 4K'nın A12X çipine sahip olacağını savunan Prosser, Neptune T1125 kod adlı cihazın 64GB ve 128GB sürümlerinin geleceğini açıkladı.


    Mevcut Apple TV 4K bir A10X işlemci kullanıyor ve Apple'ın A12X işlemcisi ilk kez 2018'de ilk nesil 11 inç iPad Pro'da ve üçüncü nesil 12.9 inç iPad Pro'da ortaya çıkmıştı. A10X'in bir TV kutusu için yeterince iyi olduğu belirtiliyor ancak Apple TV 4K, A12X yongasıyla birlikte gelirse bundan da şirketin yeni planları olduğu anlamı çıkabiliriz. Zira Apple TV, şirketin Arcade oyun hizmetini de çalıştırabilir.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    BlackLead 1 hf.
    4k dizi film izlemek için apple'ın şu anki cihazı yeterli değil mi?

    oyunda falan işim yok. sadece dizi film için istiyorum.

    bunda ki görüntü kalitesi 4k cihaza göre daha iyi olmaz değil mi?
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    MuhammetTingis 1 hf. yeni yorumcu
    Apple TV üretsin artık. Alsın samsungtan paneli koysun bunu içine 2000 dolara kakalasın
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Planı belli Apple Arcade diye bir platformu var ki bu ciddi gelir getirmeye başladı. Bunda daha etkileyici oyun çıkması için daha güçlü işlemci grafik birimine ihtiyacı var kesin.

    Yinede bana kalırsa en çok disk alanından kaybediyor. En büyük sıkıntı disk alanı ile alakalı. En fazla bir oyun 5-6 gb filan yer kaplıyor. Bu nedenle oyun çok iyi grafikler müthiş ama kaplamalar çamur kalabiliyor pc'de bu yönden bir sıkıntı olmuyor.
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    Denorath 1 hf.
    Şu an piyasada olan Apple tv 4k, Apple arcade’i çalıştırmıyor mu?
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    fhrstw 1 hf.
    Oyun oynamayacaksanız apple tv 4k yeterde artar tabi hdmi 2.1 8k 60 hz olursa işler değişebilir. Gpuyu saymazsak en güçlü tv box apple tv a12x ile gelirse her açıdan en güçlü tvbox olur.
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    joven 1 hf.
    Yeni Apple TV 32bit 192khz dac ile gelmeli

    dtsX desteklemeli

    earc uyumlu olmalı

    hdmı 2.1 desteklemeli

    Wi-Fi 6 desteklemeli
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    fhrstw 1 hf. joven
    Wifi 6 olmaz sanmıyorum dtsx de olur mu bilmem ama diğerleri kesin gelir.
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    sinan__mutlu (Sinan Mutlu) 1 hf. joven
    Bence en önemlisi TrueHD passthrough olmalı!
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    Apsny 1 hf.
    4k yı abime verme zamanı geldi sanırım 128 gb lık versiyondan bir tane alıp mini konsol gibi oynamanın zamanı geldi keşke a13 yada 4k ya özel a13X olsaydı ama a12x de güçlü
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 1 hf. Apsny
    A12X, A13 den epey daha güçlü bir SoC.
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