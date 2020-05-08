Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Teknoloji Editörü
Yakın zamanda, yeni iPhone SE ve MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesini başarıyla tahmin eden teknoloji analisti Jon Prosser, bugün Apple TV hakkında yeni bilgiler paylaştı.
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Apple Arcade'i çalıştırabilir
Prosser'a göre şirket, Apple TV 4K'nın, yeni versiyonunu çok yakın bir zamanda piyasaya süreceğini iddia etti. Yeni Apple TV 4K'nın A12X çipine sahip olacağını savunan Prosser, Neptune T1125 kod adlı cihazın 64GB ve 128GB sürümlerinin geleceğini açıkladı.
Mevcut Apple TV 4K bir A10X işlemci kullanıyor ve Apple'ın A12X işlemcisi ilk kez 2018'de ilk nesil 11 inç iPad Pro'da ve üçüncü nesil 12.9 inç iPad Pro'da ortaya çıkmıştı. A10X'in bir TV kutusu için yeterince iyi olduğu belirtiliyor ancak Apple TV 4K, A12X yongasıyla birlikte gelirse bundan da şirketin yeni planları olduğu anlamı çıkabiliriz. Zira Apple TV, şirketin Arcade oyun hizmetini de çalıştırabilir.
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oyunda falan işim yok. sadece dizi film için istiyorum.
bunda ki görüntü kalitesi 4k cihaza göre daha iyi olmaz değil mi?
Yinede bana kalırsa en çok disk alanından kaybediyor. En büyük sıkıntı disk alanı ile alakalı. En fazla bir oyun 5-6 gb filan yer kaplıyor. Bu nedenle oyun çok iyi grafikler müthiş ama kaplamalar çamur kalabiliyor pc'de bu yönden bir sıkıntı olmuyor.
dtsX desteklemeli
earc uyumlu olmalı
hdmı 2.1 desteklemeli
Wi-Fi 6 desteklemeli