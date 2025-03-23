iPhone 18 modellerinde 2nm çip teknolojisi: Apple'ın yeni nesil işlemci stratejisi

Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 18 modellerinde 2nm çip teknolojisinin kullanılacağı kesinleşmeye başladı. Önde gelen tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 18 serisindeki tüm modellerin TSMC'nin yeni 2nm üretim süreciyle üretilecek A20 çiplerine sahip olacağını doğruladı.

Apple'ın yeni nesil A20 işlemcileri performans sınırlarını zorlayacak

Teknik açıdan bakıldığında, TSMC'nin 2nm çip üretim süreci önemli ilerlemeler gösteriyor. Kuo'nun raporuna göre, TSMC'nin deneme üretimlerindeki verim oranı ise üç ay önceki %60-70 seviyesini çoktan aşmış durumda. Bu durum, 2026'da iPhone 18 modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple'ın yeni teknolojiyi sorunsuz bir şekilde kullanabileceğini gösteriyor.

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TSMC'nin açıklamalarına göre, 2nm çipler aynı güç tüketiminde yaklaşık %15'lik bir performans artışı sağlayacak. Diğer raporlar ise A20 çiplerinin A19 çiplerine kıyasla %15'e kadar daha hızlı ve %30'a kadar daha fazla enerji verimli olabileceğini gösteriyor. Bu iyileştirmeler, özellikle akıllı telefonlarda gün geçtikçe artan yapay zeka uygulamaları ve karmaşık görevler için büyük önem taşıyor. Kullanıcılar açısından ise bu gelişme, daha uzun pil ömrü ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi anlamına geliyor.

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iPhone 18'de 2nm çip teknolojisi: Apple'ın yeni nesil hamlesi