Apple işi abarttı: Elma görselini sadece kendisi kullanmak istiyor

Apple, 2017 yılında İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü'ne elma imajı üzerinde hak talep eden bir başvuruda bulundu. Başvuru, ticari markanın en yaygın olarak elektronik, dijital ve görsel-işitsel tüketici ürünlerindeki potansiyel kullanımlarının uzun bir listesini içeriyordu. Bakanlık 2022 yılında şirketin başvurusunu onayladı, ancak herhangi bir elma görüntüsünün kamu malı olduğunu vurguladı. Apple aynı fikirde değildi ve temyize gitti.
Apple bunu neden istiyor?
Şirketin bunu neden yaptığına dair iki spekülasyon var. Birincisi: Apple büyük bir yeniden tasarıma hazırlanıyor ve logoyu yeniden tasarlayarak düz bir elma olarak değiştirmeyi düşünüyor. İkincisi: Apple, elma fotoğraflarını yayınlamak için lisans satarak ekstra para kazanmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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