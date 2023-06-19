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    Apple işi abarttı: Elma görselini sadece kendisi kullanmak istiyor

    Teknoloji devi Apple, elma görselini markalaştırmaya çalışıyor. Şirket bu agresif isteğinde başarılı olursa birçok şirket logosunu değiştirmek zorunda kalabilir.
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    Apple abarttı: Elma görselini sadece kendisi kullanmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Apple ısırılmış elma görüntüsünün fikri mülkiyet haklarına sahip ve bunu logo olarak kullanıyor. Ancak şirket herhangi bir elma görselinin kullanım haklarını almak için de başvurularda bulunmaya devam ediyor.

    Apple, 2017 yılında İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü'ne elma imajı üzerinde hak talep eden bir başvuruda bulundu. Başvuru, ticari markanın en yaygın olarak elektronik, dijital ve görsel-işitsel tüketici ürünlerindeki potansiyel kullanımlarının uzun bir listesini içeriyordu. Bakanlık 2022 yılında şirketin başvurusunu onayladı, ancak herhangi bir elma görüntüsünün kamu malı olduğunu vurguladı. Apple aynı fikirde değildi ve temyize gitti.

    Apple bunu neden istiyor?

    Şirketin bunu neden yaptığına dair iki spekülasyon var. Birincisi: Apple büyük bir yeniden tasarıma hazırlanıyor ve logoyu yeniden tasarlayarak düz bir elma olarak değiştirmeyi düşünüyor. İkincisi: Apple, elma fotoğraflarını yayınlamak için lisans satarak ekstra para kazanmak istiyor.

    Apple abarttı: Elma görselini sadece kendisi kullanmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Elbette bu durum, elma görselini kullanan diğer şirketleri de olumsuz etkileyebilir. Örneğin, İsviçreli Fruit Union Suisse şirketinin Apple ile benzer bir logosu var. Şirketin temsilcileri Apple'ın "istekleri" yüzünden logoyu değiştirmek zorunda kalacaklarından korkuyorlar. Fruit Union Suisse'in 111 yıldır var olduğunu, Apple'ın ise sadece 47 yaşında olduğunu belirtmekte fayda var.
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    macbook, elma ve
    4 etiket daha elma görseli elma logosu Teknoloji Haberleri Apple
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