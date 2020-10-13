Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor

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Apple'ın bugünkü büyük etkinliği ilginç bir duyuruya sahne oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazların kutusunda earbuds kulaklık veya şarj adaptörü bulunmayacak. Yalnızca bir adet USB-C'den Lightning'e dönüştürücü kablonun yer alacağı belirtildi.

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Apple bu ilginç kararın arkasında çevreci nedenlerin olduğunu söylüyor. iPhone'ların çevreye olan negatif etkisini minimize etmek için böyle bir adım atılmış. En azından Apple'ın iddiası bu yönde.

Tabi bu karar kullanıcı nezdinde nasıl bir tepki alacak şu an için bilemiyoruz. Daha önce konuyla ilgili yapılan sızıntı haberlerinde epey bir tepki olduğunu görmüştük. Bu kararın çevreyle çok bir ilgisi olmadığı, Apple'ın bunun yerine kar marjını artırmayı planladığı konuşuluyor.

Tabi Apple'ın amacı ne olursa olsun bu kararın çevre için pozitif bir etki yaratacağı da bir gerçek. Apple, şu anda dünyada 700 milyon Lightning kablosunun ve 2 milyarın üzerinde de Apple güç adaptörünün bulunduğunu belirtti.

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