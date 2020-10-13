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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor

    Yeni iPhone'ların kutusundan kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak. Sadece USB-C-to-Lightning kablosu yer alıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    12,5b
    1
    157
    iPhone
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor
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    Apple'ın bugünkü büyük etkinliği ilginç bir duyuruya sahne oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazların kutusunda earbuds kulaklık veya şarj adaptörü bulunmayacak. Yalnızca bir adet USB-C'den Lightning'e dönüştürücü kablonun yer alacağı belirtildi.

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    Apple bu ilginç kararın arkasında çevreci nedenlerin olduğunu söylüyor. iPhone'ların çevreye olan negatif etkisini minimize etmek için böyle bir adım atılmış. En azından Apple'ın iddiası bu yönde.

    Tabi bu karar kullanıcı nezdinde nasıl bir tepki alacak şu an için bilemiyoruz. Daha önce konuyla ilgili yapılan sızıntı haberlerinde epey bir tepki olduğunu görmüştük. Bu kararın çevreyle çok bir ilgisi olmadığı, Apple'ın bunun yerine kar marjını artırmayı planladığı konuşuluyor.

    Tabi Apple'ın amacı ne olursa olsun bu kararın çevre için pozitif bir etki yaratacağı da bir gerçek. Apple, şu anda dünyada 700 milyon Lightning kablosunun ve 2 milyarın üzerinde de Apple güç adaptörünün bulunduğunu belirtti.

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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    42 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

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    noluyo

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    ikibinonlar

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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 hf. en beğenilen
    Hahahahaha fanboylar zevkten dört köşe şu an
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    karacaardıç (yasin Karacaardıç) 1 hf.
    Ekranıda koymayın benimkine eski x den söküp taktırırım.
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    Ucan Hollandalı 1 hf.
    Milleti essek yerine koyup,bı de bu firmaların fanboyu oluyorlar.

    Hayır bir markanın fan boyu olmak nedir bunu hiç bilmiyorum,cahillikten baska bisey degil
    Milleti essek yerine koyup,bı de bu firmaların fanboyu oluyorlar. Hayır bir markanın fan boyu olmak nedir bunu hiç bilmiyorum,cahillikten baska bisey deg...
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    Yorumlar (120) Yorum Yaz Forumda Gör
    karagece25 (Mehmet Ali TARHAN) 1 hf.
    Telefona 10bin verecem.Sarj aleti cikmiycak.Vay be,ne kerizler var
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    TulparHAN (5 4) 1 hf.
    ABD'de kulaklık ve şarj aleti kadar ürün de indirim yaptılar. İnş türkiye'de de indirim yaparlar isteyen alır
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    pcpcpcpc 1 hf. (düzenlendi)
    Apple az bile yapıyor. Keşke kutulu isteyenden de 1000 lira fazla istese
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    bamorex (baha berk) 1 hf. (düzenlendi)
    Bir çok arkadaşın belirtiği gibi iPhone 12  hayal kırıklığı olmuş.

    120hz ekran yok

    Kulaklık yok

    Şarj aleti yok

    Yokta yok ..!

    Ne var derseniz Apple efsanesi ama oda bitmek üzre.

    Madem çevreci satış yaptığı vede büyük karlar kazandığı ülkelere hatıra ormanları kursun.O zaman gerçek çevreci olduğu için tebrik ederim,Yoksa telefon dışındaki ürünlerini parayla kakalamayı çevreci ayağına yatarak izah etmesin..!

    Tasarım mavi renk vede 5G dışında cezbedici yeni hiç bir şey yok.Neredeyse bir çok çalışanın 3 yada 4 maaşı ile alabileceği telefonun içinden hiçbir şey çıkmıyor.Şaka gibi.Bu kadar çok para verip bir şey görememek tam Fiyasko ..!Bazıları şunu düşünebilir Samsung ön siparişte hediye veriyordu.Apple'de kutudan çıkmayanları ön sipariş verenlere hediye edebilir mi diye.Sanmıyorum ...!

    Apple Kurucusu Steve Jobs olsaydı bunlar olmazdı.Böyle devam ederse Apple karizması biter..!
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    x2yk (x y) 1 hf.
    iPhone yani Apple yapılan araştırmalara göre 2019 da çöküşe geçecek diye haber yapmışlardı, evet bir o dönem bir gerileme yaşadı çünkü ciddi pazar payı azalmaya başlamıştı ama bir şekilde toparladı kendisini 2020 döneminde ama görüyorum ki her yaptığı ürünle iyi kötü artık kendini tekrarlayan ve de birkaç model eskisi bile bugün hala iş görüyorken ve her ürettiği modeli bir oncekine göre benzerken fiyatı sürekli artmaya devam eden keza maliyeti de devam eden bir marka bu maliyeti azaltmak için içinden çıkan aksesuarları azaltmaya devam ederse çöküşünün başlayacağı o yapılan araştırmaların tutarlı olacağı kaçınılmaz bir gerçek olacağını düşünüyorum.

    Apple sadece ülkemizde değil biz de hadi dolar kuru falan filan ekonomi şu bu diye alamıyoruz anlarım ama Dünya da bile her çıkan model pahalı diye kendi vatandaşı bile eleştirdiği bir döneme giren Apple bunu daha ucuza mal edebilmek için aksesuarları azaltmaya gittiyse alarm canları bir zamanlar nasıl Nokia için çaldı ise artık sıra Apple da geliyor demektir.
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    MuharremAylar (Kenan ) 1 hf.
    Apple kablosuz kulaklığını satabilmek için Iphone 7'den kulaklık girişini kaldırdığında da herkes gülmüştü. Diğer markalar bile dalga geçiyordu reklamlarıyla. 1-2 sene içinde aynı haberleri android cephesinden de duyabiliriz.
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    redoano (Rıdvan Çoban) 1 hf.
    çevreci ama kullanılmış iphone'ları piyasadan satın alıp refurbish edip yeniden satan şirkete karşı hiç de çevreci değil. adamlara dava açtılar yeni ürün satamayacakları için daha yeni :D pkk ne kadar çevreciyse apple da o kadar çevreci. yersen
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf. (düzenlendi)
    İyice suyunu çıkardılar! Karbon salınımını azaltmak falan hikaye
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    Ra-Horakhty (Mert ) 1 hf.
    Bir sonra ki modelde ne olmayacak acaba? Hadi kulaklığı anlarım da şarj aletinide koymamak '' alın enayiler'' demek gibi bir şey.
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    Septimius (Septimius Severus) 1 hf. yeni yorumcu
    sadece işlemciyi versinler biz diğer parçaları tedarik ederiz.
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    12464 kez okundu.
    114 kişi, toplam 120 yorum yazdı.

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    2 etiket daha iphone 12 pro iphone 12 mini
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