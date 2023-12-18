Apple, AirPods 4 ile tasarımı değiştirecek

AirPods 4 ile tasarım değişecek
Bloomberg'den Mark Gurman’a göre AirPods 4'ün iki farklı fiyat noktasında sunulan iki versiyonu olacak ve Apple hem AirPods 3'ün hem de satmaya devam ettiği daha düşük fiyatlı AirPods 2'nin yerine bu versiyonları koymayı hedefliyor. Bununla birlikte kulaklıklar güncellenmiş bir tasarıma sahip olacak. Yeni AirPods'un mevcut AirPods ile AirPods Pro arasında, daha kısa saplı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ergonomik iyileştirmelerin yapılması da bekleniyor ancak silikon kulaklık uçlarının gelip gelmeyeceği belirsiz. Bunlarla birlikte AirPods 4, ayrıca Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine de sahip olacak. Bu özellik sadece AirPods Pro’da sunuluyordu.
AirPods 4 ile birlikte şarj kutusu da bazı değişiklikler yaşayacak. Aktarılanlara göre şarj kutusu USB-C portuna sahip olacak ve Findy My özelliğini destekleyecek, bu sayede ürünü kaybetme gibi bir sorunun önüne geçilecek. Değişiklikler bunlarla da sınırlı değil. Belirtilenlere göre 2024’ün sonunda doğru Apple, AirPods’u bir yazılım güncellemesi ile birlikte işitme cihazına dönüştürecek. FDA, 2022 yılında verdiği onay ile Apple'ın AirPods'u işitme kaybı için pazarlamasının önünü açmıştı.
AirPods 4, 2024 yılında, belki de Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıttığı Eylül ayı civarında piyasaya sürülecek. Apple ayrıca 2024'te AirPods Max'in yeni bir versiyonunu da planlıyor, ancak güncelleme yeni renk seçenekleri ve USB-C şarj portunun eklenmesiyle sınırlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.