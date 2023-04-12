Apple, AirPods'ları mağazada güncelleyecek

Tam Boyutta Gör Apple, AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max için yeni yazılım güncellemesini sundu. Kullanıcılar, AirPods’larını iPhone, iPad veya Mac üzerinden kablosuz olarak güncelleyebiliyor ancak Apple cihaza sahip olmayan kullanıcılar için yeni yazılımı yüklemenin bir yolu yok. Güncellenen AirPods yazılım desteği dokümanında Apple’ın bu durumdaki kullanıcılar için bir önerisi göze çarpıyor: AirPods’u güncellemek için Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’nı ziyaret edebilirsiniz.

Gelecekteki AirPods'lar bulunduğunuz ortamı algılayabilecek 4 gün önce eklendi

Apple: AirPods'u güncellemek için randevu alabilirsiniz

Apple, “yakınınızda Apple cihazı yoksa, yazılım güncellemesi için Apple mağazaları veya yetkili servisten bir randevu alabilirsiniz.” diyor. Şirketin bu tavsiyesi çok ilginç gelebilir; AirPods’u olan birinin zaten bir Apple cihaza sahip olduğunu, Apple ekosisteminde olduğunu düşünebilirsiniz ancak Android telefon ve Windows PC kullanıcıları için AirPods güncellemelerini almanın tek yolu. Apple, Android cihazlar için şu anda yalnızca Beats uygulamasını sunuyor.

Tüm AirPods'lar güncellendi

Apple, AirPods’ları ara ara güncelliyor ancak sürüm notları belirtmediğinden hangi hataların düzeltildiği, yenilik gelip gelmediği soru işareti olarak kalıyor. AirPods’ları Apple cihazlardan bile güncellemek pratik değil; WiFi’a bağlı bir Apple cihazın yakınında ve şarjdayken otomatik olarak güncelleniyor. Bluetooth menüsünde listelenen AirPods yanında “i” butonuna dokunarak yazılım sürümünü kontrol edebiliyorsunuz. Güncel sürüm; AirPods Pro 2. nesil, AirPods Pro ve AirPods 2 ve 3. nesil, AirPods Max için 5E133. AirPods 1. nesil için 6.8.8.

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