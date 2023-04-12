Apple, AirPods'ları mağazada güncelleyecek

Apple: AirPods'u güncellemek için randevu alabilirsiniz
Apple, “yakınınızda Apple cihazı yoksa, yazılım güncellemesi için Apple mağazaları veya yetkili servisten bir randevu alabilirsiniz.” diyor. Şirketin bu tavsiyesi çok ilginç gelebilir; AirPods’u olan birinin zaten bir Apple cihaza sahip olduğunu, Apple ekosisteminde olduğunu düşünebilirsiniz ancak Android telefon ve Windows PC kullanıcıları için AirPods güncellemelerini almanın tek yolu. Apple, Android cihazlar için şu anda yalnızca Beats uygulamasını sunuyor.
Tüm AirPods'lar güncellendi
Apple, AirPods’ları ara ara güncelliyor ancak sürüm notları belirtmediğinden hangi hataların düzeltildiği, yenilik gelip gelmediği soru işareti olarak kalıyor. AirPods’ları Apple cihazlardan bile güncellemek pratik değil; WiFi’a bağlı bir Apple cihazın yakınında ve şarjdayken otomatik olarak güncelleniyor. Bluetooth menüsünde listelenen AirPods yanında “i” butonuna dokunarak yazılım sürümünü kontrol edebiliyorsunuz. Güncel sürüm; AirPods Pro 2. nesil, AirPods Pro ve AirPods 2 ve 3. nesil, AirPods Max için 5E133. AirPods 1. nesil için 6.8.8.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT213317 https://www.macrumors.com/2023/04/11/airpods-apple-store-firmware-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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