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    Anlık Bildirim

    Apple, AirPods'ları mağazada güncelleyecek

    Apple, AirPods'lar için yeni yazılım güncellemesini yayınladı. Şirketin Apple cihaza sahip olmayan AirPods kullanıcıları için bir tavsiyesi var: AirPods’ları mağazalarımızda güncelleyebilirsiniz.
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    Apple, AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max için yeni yazılım güncellemesini sundu. Kullanıcılar, AirPods’larını iPhone, iPad veya Mac üzerinden kablosuz olarak güncelleyebiliyor ancak Apple cihaza sahip olmayan kullanıcılar için yeni yazılımı yüklemenin bir yolu yok. Güncellenen AirPods yazılım desteği dokümanında Apple’ın bu durumdaki kullanıcılar için bir önerisi göze çarpıyor: AirPods’u güncellemek için Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’nı ziyaret edebilirsiniz.

    Apple: AirPods'u güncellemek için randevu alabilirsiniz

    Apple, “yakınınızda Apple cihazı yoksa, yazılım güncellemesi için Apple mağazaları veya yetkili servisten bir randevu alabilirsiniz.” diyor. Şirketin bu tavsiyesi çok ilginç gelebilir; AirPods’u olan birinin zaten bir Apple cihaza sahip olduğunu, Apple ekosisteminde olduğunu düşünebilirsiniz ancak Android telefon ve Windows PC kullanıcıları için AirPods güncellemelerini almanın tek yolu. Apple, Android cihazlar için şu anda yalnızca Beats uygulamasını sunuyor.

    Tüm AirPods'lar güncellendi

    Apple, AirPods’ları ara ara güncelliyor ancak sürüm notları belirtmediğinden hangi hataların düzeltildiği, yenilik gelip gelmediği soru işareti olarak kalıyor. AirPods’ları Apple cihazlardan bile güncellemek pratik değil; WiFi’a bağlı bir Apple cihazın yakınında ve şarjdayken otomatik olarak güncelleniyor. Bluetooth menüsünde listelenen AirPods yanında “i” butonuna dokunarak yazılım sürümünü kontrol edebiliyorsunuz. Güncel sürüm; AirPods Pro 2. nesil, AirPods Pro ve AirPods 2 ve 3. nesil, AirPods Max için 5E133. AirPods 1. nesil için 6.8.8.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT213317 https://www.macrumors.com/2023/04/11/airpods-apple-store-firmware-update/
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