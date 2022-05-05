Apple AirPods Pro'ya yeni rakip: Google Pixel Buds Pro

Giyilebilir teknolojiler konusunda her geçen gün kendini geliştiren Google, şu anda Pixel Buds Pro üzerinde çalışmalar yapmakta. Sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser ise bu bilgiyi bir kez daha doğruluyarak Google Pixel Buds Pro'nun çok yakında tanıtılabileceğine işaret etti.
Google Pixel Buds Pro, dört farklı renk seçeneğiyle gelebilir
Jon Prosser, Twitter'da yaptığı paylaşımda Google Pixel Buds Pro'nun çok yakında Gerçek Kırmızı, Karbon, Limoncello ve Sis olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebileceğini söyledi.
Haftaya yapılması beklenen Google I/O 2022 etkinliğinde, Apple AirPods Pro'nun yeni rakibi Pixel Buds Pro hakkında daha detaylı bilgilerin geleceği tahmin ediliyor. Ancak şimdilik Pixel Buds Pro'nun AirPods Pro ile rekabet edebilecek Pro özelliklerinin donanımına sahip olup olmayacağı bilinmesede Pixel Buds Pro'nun, çevrenize bağlı olarak ses seviyesini ayarlayan Uyarlanabilir Ses ve dokunmatik kontroller gibi akıllı özelliklere sahip yerleşik Google Asistan'a sahip olacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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