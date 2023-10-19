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    Anlık Bildirim

    Apple AirTag 2'nin çıkışı 2025'e ertelendi

    Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre ikinci nesil AirTag, 2025'e ertelendi. Daha önce 2024'te üretime gireceği söylenen takip cihazı şirketin yeni uzamsal bilgi işlem ekosisteminin bir parçası olacak.
    Apple AirTag 2'nin çıkışı 2025'e ertelendi Tam Boyutta Gör
    Çinli analist Ming-Chi Kuo, ikinci nesil AirTag'in 2025 yılına ertelendiğini söyledi. Kuo daha önceki açıklamasında takip cihazının 2024'ün sonlarına doğru seri üretime gireceğini belirtmişti. Ancak son açıklamasına bakılırsa yol haritasında bir değişiklik söz konusu.

    AirTag 2, Apple'ın inşa etmekte olduğu yeni uzamsal bilgi işlem ekosisteminin bir parçası olacak ve şirketin Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü ile entegre şekilde çalışacak. Şimdilik bu entegrasyonun tam olarak neler getireceğini bilemiyoruz.

    İkinci nesil UWB çipi içerecek

    Muhtemelen, AirTag'deki UWB (Ultra Geniş Bant) çipi, nesnelerin konum bilgilerini Vision Pro'ya aktarmak için kullanılacak. Ancak resmi bir bilgi olmadığı için bunun nasıl çalışacağı belli değil.

    Apple büyük olasılıkla AirTag 2'yi iPhone 15'teki gibi ikinci nesil UWB çipi ile donatacak. Gelişmiş çip daha hassas konum takibi sağlamaya yardımcı olacak. Ayrıca menzili de üç kata kadar artıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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