Apple AirTag 2'nin çıkışı 2025'e ertelendi

Tam Boyutta Gör Çinli analist Ming-Chi Kuo, ikinci nesil AirTag'in 2025 yılına ertelendiğini söyledi. Kuo daha önceki açıklamasında takip cihazının 2024'ün sonlarına doğru seri üretime gireceğini belirtmişti. Ancak son açıklamasına bakılırsa yol haritasında bir değişiklik söz konusu.

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AirTag 2, Apple'ın inşa etmekte olduğu yeni uzamsal bilgi işlem ekosisteminin bir parçası olacak ve şirketin Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü ile entegre şekilde çalışacak. Şimdilik bu entegrasyonun tam olarak neler getireceğini bilemiyoruz.

İkinci nesil UWB çipi içerecek

Muhtemelen, AirTag'deki UWB (Ultra Geniş Bant) çipi, nesnelerin konum bilgilerini Vision Pro'ya aktarmak için kullanılacak. Ancak resmi bir bilgi olmadığı için bunun nasıl çalışacağı belli değil.

Apple büyük olasılıkla AirTag 2'yi iPhone 15'teki gibi ikinci nesil UWB çipi ile donatacak. Gelişmiş çip daha hassas konum takibi sağlamaya yardımcı olacak. Ayrıca menzili de üç kata kadar artıracak.

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