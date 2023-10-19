Apple AirTag 2'nin çıkışı 2025'e ertelendi

AirTag 2, Apple'ın inşa etmekte olduğu yeni uzamsal bilgi işlem ekosisteminin bir parçası olacak ve şirketin Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü ile entegre şekilde çalışacak. Şimdilik bu entegrasyonun tam olarak neler getireceğini bilemiyoruz.
İkinci nesil UWB çipi içerecek
Muhtemelen, AirTag'deki UWB (Ultra Geniş Bant) çipi, nesnelerin konum bilgilerini Vision Pro'ya aktarmak için kullanılacak. Ancak resmi bir bilgi olmadığı için bunun nasıl çalışacağı belli değil.
Apple büyük olasılıkla AirTag 2'yi iPhone 15'teki gibi ikinci nesil UWB çipi ile donatacak. Gelişmiş çip daha hassas konum takibi sağlamaya yardımcı olacak. Ayrıca menzili de üç kata kadar artıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.