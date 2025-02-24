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    AirTag 2 bu yaz geliyor: İşte Apple'ın takip cihazında yapması beklenen yenilikler

    Apple'ın Mayıs veya Haziran ayında takip cihazının yeni modelini tanıtması bekleniyor. Peki, AirTag 2. nesil neler sunacak, hangi özelliklerle gelecek?          
    Apple AirTag 2. nesil ne zaman & beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen hafta yeni yılın ilk ürününü piyasaya sürdü: iPhone 16e. Önümüzdeki haftalar ve aylarda beş yeni Apple ürünü daha göreceğiz. Bu cihazlardan biri de uzun zamandır beklenen AirTag 2. Yeni bir rapor yeni AirTag takip cihazının Mayıs veya Haziran’da tanıtılacağını söylüyor. Peki, AirTag 2. nesil özellikleri neler olacak?

    AirTag 2. nesil beklenen özellikler

    AirTag 2'nin ikinci nesil ultra geniş bant çipiyle mevcut AirTag'e kıyasla üç kata kadar daha uzun menzile sahip olması bekleniyor. Bu çipi ilk kez iPhone 15 ve Apple Watch Ultra 2'de görmüştük. iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinde, kullanıcıların kalabalık yerlerde arkadaşlarını bulmasına yardımcı olabilen hassas bulma özelliği bulunuyor ve 60 metreye kadar menzil sunuyor. Yeni AirTag'in dahili hoparlörünün takip karşıtı bir güvenlik önlemi olarak çıkarılmasının veya kurcalanmasının daha zor olacağı söyleniyor. Yeni AirTag'in Apple Vision Pro ile entegrasyonunun iyileştirildiği söyleniyor.

    AirTag 2. nesil, daha uzun takip mesafesi, daha modern kablosuz çip ve gizlilik özellikleriyle gelecek. Takip cihazının tasarımı büyük ölçüde değişmeyecek. Hatırlatma olarak, AirTag, Nisan 2021'de Apple Etkinliği sırasında tanıtılmıştı. AirTag, 1300 TL başlangıç fiyatıyla, tekli veya 4’lü paket olarak satılıyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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