Apple Airtag bir "suç aleti" haline gelme yolunda

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Bundan bir yıl önce Apple, içinde hoparlör, Bluetooth anteni ve pil bulunan; kullanıcıların kayıp eşyalarını takip etmelerini sağlayan madeni para büyüklüğündeki AirTag cihazını tanıtmıştı. AirTag çanta, anahtar, cüzdan ve hatta arabaya yerleştirilerek, herhangi bir kayıp ve çalıntı durumunda eşyanızı veya aracınızı takip etmeniz için tasarlanmıştı ancak görünen o ki amacının dışında da kullanılıyor.

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Ortaya çıkan polis kayıtları, ürün piyasaya çıktığında güvenlik uzmanlarının hemen tahmin ettiği gibi, bu teknolojinin kadınları takip ve taciz etmek için bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. AirTag'lerden bahseden toplam 150 polis raporundaki 50 vakada kadınlar, bulundukları yerin kendilerine ait olmayan bir AirTag tarafından takip edildiğine dair bildirimler almaya başladıkları için polisi aradı. Kadınlardan 25'i, hayatlarındaki bir adamın (eski ortakları, kocaları, patronları) onları takip etmek için arabalarına AirTag yerleştirdiğinden şiddetle şüphelendiklerini bildirdiler.

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Vakaların çoğu eski sevgililerle ilgili

Çoğu vaka kızgın eski sevgilileri içeriyor. Örneğin bir kadın, eski sevgilisinin, otomobilinin lastiklerini kestiğini ve onu izlemek için arabaya bir AirTag yerleştirdiğini bildirmek için aradı. Başka bir polis raporundaki kadın ise arabasına birçok kez AirTag yerleştirildiğini ve bunu yapan kişinin, sabıka kaydı olan eski sevgilisi olduğunu bildiğini söyledi.

Diğer polis raporundaki kadın, evinden her ayrıldığında aracının içinde bir bip sesi duymaya başladığını bildirdi. Daha sonra otomobilinde bir AirTag bulan kadın, onu aldatıp aldatmadığını anlamak için eski sevgilisinin bunu yaptığını kendisine itiraf ettiğini belirtti.

Tüm vakalar eski sevgili veya kocaları içermiyor. Bazılarında, kadınlar kendilerini takip eden erkeklerle hâlâ ilişki veya evlilik içindeydiler ve AirTag'i bulduklarında fiziksel şiddete uğradıklarını söylediler. Çok sayıda ihbarın kadınlardan geldiği, ancak incelenen 150 vakadan sadece birinde, eski bir kız arkadaşının kendisini AirTag ile takip ettiğinden şüphelenen bir erkek vardı.

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Apple sorunun farkında, Google ise geliştirme yapıyor

iPhone'lar yakındaki istenmeyen AirTag'leri zaten otomatik olarak algılasa da, Apple Şubat ayında yaptığı açıklamada, bu önemli sorunu azaltmak için şirketin daha fazlasını yapacağını belirtti. Apple bu yılın sonlarında, insanların bilinmeyen takip cihazlarını daha kolay bulmalarına yardımcı olmak için iPhone 11, 12 ve 13 için bir AirTag hassas izleme özelliği sunacak. Ayrıca birisi onları takip etmek için bir AirTag kullandığında, iPhone o kullanıcıları daha net bilgilendirecek.

Aralık ayında Apple, Android kullanıcılarını AirTag takipçilerinden korumak için kullanabilecekleri Tracker Detect uygulamasını yayınlamıştı. Google'ın da bu can sıkıcı konu üzerinde durduğu ve çeşitli çözümler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

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Apple Airtag kadınları takip etmek için kullanılıyor