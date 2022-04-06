iPhone 14 Pro Max'in ekran çerçeveleri %20 daha ince olacak: İşte CAD görüntüleri

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Apple bu sonbaharda iPhone 14 serisini piyasaya sürecek. Lansman için önümüzde aylar olsa da akıllı telefonlarla ilgili oldukça fazla sayıda söylenti yayılmış durumda. Son olarak iPhone 14 Pro Max'in CAD görüntüleri yayınlandı.

iPhone 14 Pro modellerinin kamerası daha kalın olacak 1 hf. önce eklendi

İnternete düşen sızıntılar ve haberler temel alınarak hazırlanan çizimler amiral gemisi telefonun ön panelindeki değişiklikleri, ana kamera çıkıntısındaki artışı ve %20 oranında daha da ince hale getirilen ekran çerçevelerini gözler önüne seriyor.

Çentikli tasarım rafa kalkıyor, 48 MP kamera geliyor

Ekran çerçeveleri temelinde yapılan inceltmenin iPhone 13 Pro Max'e kıyasla fark edilebilir seviyede olacağını söyleyebiliriz. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından çerçeve kalınlık değerlerini yazalım:

iPhone 13 Pro Max: 2.42 mm

iPhone 14 Pro Max: 1.95 mm

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Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde çentikli tasarımdan vazgeçeceği ve cihazlarda 48 megapiksel kameraya yer vereceği belirtiliyor. Ekran çerçevelerinin incelmesi bu yenilikler kadar heyecan verici olmasa da şüphesiz ki kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.

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iPhone 14 Pro Max'in ekran çerçeveleri %20 daha ince olacak: