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    iPhone 14 Pro Max'in ekran çerçeveleri %20 daha ince olacak: İşte CAD görüntüleri

    Yeni paylaşılan CAD görüntüleri iPhone 14 Pro Max'in %20 daha ince ekran çerçevelerine sahip olacağını gösteriyor. Akıllı telefon için çentiksiz tasarım ve 48 MP kamera söylentileri de var.
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    iPhone 14 Pro Max'in ekran çerçeveleri %20 daha ince olacak:
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    Apple bu sonbaharda iPhone 14 serisini piyasaya sürecek. Lansman için önümüzde aylar olsa da akıllı telefonlarla ilgili oldukça fazla sayıda söylenti yayılmış durumda. Son olarak iPhone 14 Pro Max'in CAD görüntüleri yayınlandı.

    İnternete düşen sızıntılar ve haberler temel alınarak hazırlanan çizimler amiral gemisi telefonun ön panelindeki değişiklikleri, ana kamera çıkıntısındaki artışı ve %20 oranında daha da ince hale getirilen ekran çerçevelerini gözler önüne seriyor.

    Çentikli tasarım rafa kalkıyor, 48 MP kamera geliyor

    Ekran çerçeveleri temelinde yapılan inceltmenin iPhone 13 Pro Max'e kıyasla fark edilebilir seviyede olacağını söyleyebiliriz. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından çerçeve kalınlık değerlerini yazalım:

    • iPhone 13 Pro Max: 2.42 mm
    • iPhone 14 Pro Max: 1.95 mm

    iPhone 14 Pro Max'in ekran çerçeveleri %20 daha ince olacak:
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    Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde çentikli tasarımdan vazgeçeceği ve cihazlarda 48 megapiksel kameraya yer vereceği belirtiliyor. Ekran çerçevelerinin incelmesi bu yenilikler kadar heyecan verici olmasa da şüphesiz ki kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.

    Kaynakça https://nl.letsgodigital.org/smartphones/iphone-14-pro/ https://www.macrumors.com/2022/04/05/iphone-14-pro-max-to-feature-thinner-bezels/
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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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