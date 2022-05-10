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    Apple AirTags’in yeni hatası, kişilere yanlış alarm gönderiyor

    Apple’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü AirTags, bu süreçte kötü amaçlı olarak da kullanıldı. Apple’ın bunu engellemek için geliştirdiği alarm sisteminde ise hata keşfedildi.
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    Apple AirTags, Apple kullanıcılarına yanlış alarmlar yolluyor

    Apple’ın kişisel cihazların takibi kolaylaştırmak için geliştirdiği AirTags takip cihazı, çıkışından bu yana birçok kez kötü amaçlı kullanıldı. İzinsiz insan ve eşya takibini engellemek isteyen Apple, AirTags için yeni bir uyarı sistemi geliştirmişti. Ancak görünüşe göre sistem, hala hatalarla dolu.

    AirTags, takip edildiğinizi söylüyor

    Yeni alarm sistemi ile Apple, size ait olmayan AirTags cihazları uzun süre sizin üstünüzde görürse takip edilebiliyor olabileceğinize karşı sizi uyarıyor. Bu sistem ile Apple, şüpheli AirTags cihazını bir harita üzerinde gösteriyor. Wall Street Journal’ın raporuna göre birçok kullanıcı, sahte alarmlar almaya başlamış durumda. Bu alarmlar, size haritada AirTags cihazını göstermek yerine, sizin lokasyonunuzdan birçok çizgi gösteriyor.

    Apple AirTags, Apple kullanıcılarına yanlış alarmlar yolluyor

    Bu sahte alarmın ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak birçok kullanıcı da bu durumu doğrular nitelikte. AirTags hatalarından bir diğeri ise kullanıcıların kendi AirTags cihazlarını başkasına ait gibi algılaması oluyor ve kendi AirTags cihazınızın sizi takip ettiği söyleniyor. Görünüşe göre Apple’ın AirTags takip sistemi ile daha detaylı çalışması gerekiyor. Ayrıca iPhone sahibi olmayan kişilerin takibi ise hala oldukça kolay. The Verge’ün araştırmasına göre uzmanlar, AirTags’in sahte alarmlar belirtmesinin yaygın olması durumunda gerçek uyarıların göz ardı edilebileceğini belirtiyor. Bakalım Apple, AirTags problemlerini çözebilecek mi.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 12 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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