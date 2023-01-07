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    Apple AR/VR başlığı için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Her sene olduğu gibi Apple, 2023'te de birçok yeni ürününü bizlerle buluşturacak. Bu cihazlardan biri olması Apple AR/VR başlığı için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.
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    Apple AR/VR başlığı için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun zamandır söylentileri dolaşan Apple AR/VR karma gerçeklik başlığı, nihayet bu yıl piyasaya sürülecek. Bugün ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple AR/VR başlığı için muhtemel çıkış tarihini paylaştı.

    Apple AR/VR başlığı için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Apple analisti Ming Chi Kuo’ya göre Apple, yeni karma gerçeklik başlığını sohbahar aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak sızıntı kaynağı, bu duyurunun yazılım geliştirme ve devam eden düşme testi sorunları nedeniyle ilkbahar veya yaz aylarına ertelenebileceğini bildirdi.

    Daha önce Kuo, Apple AR/VR başlığı için Ocak ayı lansmanına işaret etmişti. Son bilgiler ise, yazılım devinin geliştirici araçlarını tamamlamaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca Ming Chi Kuo'nun paylaşımında en dikkat nokta, kulaklığın düşürme testi sırasında mekanik sorunlar yaşaması. Muhtemelen bu sorun, başlığın çıkış tarihinde değişikliklere neden olacak. 

    Apple karma gerçeklik başlığının, çift 4K ekran, M2 tabanlı bir işlemci ve 2000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ayrıca düzinelerce kamera ve sensörü beraberinde getirecek. 

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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