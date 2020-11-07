Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek

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Apple, iOS 14'ü duyurduğunda bir dizi gizlilik özelliği tanıtmış, ancak App Store'daki tüm uygulamaların, yazılımın ne tür verileri topladığını belirten simgelerle etiketlenmesi gerektiği kavramı henüz uygulamaya konmamıştı. Şirket, 8 Aralık'tan itibaren yazılım geliştiricilerinin ürünlerinin hangi verileri topladığını etiketlemeleri gerektiğini duyurdu.

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Gıda ambalajlarında olduğu gibi, bu tür etiketler, kullanıcıların, uygulama App Store'dan indirilmeden önce bile uygulamanın hangi verilere erişeceğini daha iyi anlamasını sağlayacak. Apple'ın web sitesinde, geliştiricilerin kendilerinin ve ortaklarının topladığı tüm bilgileri ifşa etmeleri ve etiketleri güncel tutmak için düzenli olarak güncellemeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Ön savunma görevi görecek

Örneğin uygulama, herhangi bir işlem için GPS kullanıyorsa, kullanıcının programı indirmeden önce bile bunu bilmesi sağlanacak. Konumlandırma hizmeti için destek söz konusu uygulamadan kaldırılırsa, karşılık gelen etiketin de hemen App Store'daki uygulama sayfasından kaldırılması şart koşulmuş.

Apple, kullanıcılara uygulama içi izin yönetimine zaten erişim vermiş durumda. Ancak App Store'da uygulama etiketleme daha erken bir savunma hattı oluşturacak. Geliştiricilerin etiketleme bilgilerini Apple'a göndermeleri için son tarih ise 8 Aralık olarak açıklandı.

https://www.theverge.com/2020/11/5/21551926/apple-privacy-developers-nutrition-labels-app-store-ios-14

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