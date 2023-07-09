Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz ay bilim kurgu dizisi Silo’nun ilk bölümünü Twitter’da yayınlamış, milyonlarca kişi izlemişti. Şimdi de bir başka popüler bilim kurgu yapımı Foundation’ın 1. sezon ilk bölümü YouTube’da yayınlanacak.

Apple'dan şaşırtan paylaşım: Popüler dizi Twitter'da yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Foundation 2. sezon geliyor

Foundation, 14 Temmuz'da ikinci sezon gösteriminden önce ilk sezonun birinci bölümü 10 Temmuz’da yayınlanacak. Eylül 2021’de başlayan dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Kovid-19 salgını ve VFX sanatçılarının devam eden yetersiz tedarik darboğazı nedeniyle gecikti. Dizinin üçüncü sezonunun yapım aşamasında olduğu söyleniyor ancak Apple, henüz resmî bir duyuru yapmadı.

Apple’ın çok izlenen dizilerin ilk bölümlerini sosyal medyada paylaşması şaşırtıcı olabilir. Aslında Apple’ın neredeyse tüm dizilerinin birinci bölüm prömiyerleri her zaman Apple TV uygulamasında ücretsiz olarak izlenebiliyor, abonelik gerektirmiyor.

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Apple, bilim kurgu dizisini YouTube'da ücretsiz yayınlayacak