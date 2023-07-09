Apple, bilim kurgu dizisini YouTube'da ücretsiz yayınlayacak

Foundation 2. sezon geliyor
Foundation, 14 Temmuz'da ikinci sezon gösteriminden önce ilk sezonun birinci bölümü 10 Temmuz’da yayınlanacak. Eylül 2021’de başlayan dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Kovid-19 salgını ve VFX sanatçılarının devam eden yetersiz tedarik darboğazı nedeniyle gecikti. Dizinin üçüncü sezonunun yapım aşamasında olduğu söyleniyor ancak Apple, henüz resmî bir duyuru yapmadı.
Apple’ın çok izlenen dizilerin ilk bölümlerini sosyal medyada paylaşması şaşırtıcı olabilir. Aslında Apple’ın neredeyse tüm dizilerinin birinci bölüm prömiyerleri her zaman Apple TV uygulamasında ücretsiz olarak izlenebiliyor, abonelik gerektirmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)