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    Apple, bilim kurgu dizisini YouTube'da ücretsiz yayınlayacak

    Apple TV+ platformunda yayınlanan bilim kurgu dizisi Foundation'ın 2. sezonu yakında yayınlanacak. Öncesinde dizinin ilk bölümü YouTube'da yayınlandı.           
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    Apple TV+ dizisi Foundation ilk bölümü YouTube'da yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz ay bilim kurgu dizisi Silo’nun ilk bölümünü Twitter’da yayınlamış, milyonlarca kişi izlemişti. Şimdi de bir başka popüler bilim kurgu yapımı Foundation’ın 1. sezon ilk bölümü YouTube’da yayınlanacak.

    Foundation 2. sezon geliyor

    Foundation, 14 Temmuz'da ikinci sezon gösteriminden önce ilk sezonun birinci bölümü 10 Temmuz’da yayınlanacak. Eylül 2021’de başlayan dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, Kovid-19 salgını ve VFX sanatçılarının devam eden yetersiz tedarik darboğazı nedeniyle gecikti. Dizinin üçüncü sezonunun yapım aşamasında olduğu söyleniyor ancak Apple, henüz resmî bir duyuru yapmadı.

    Apple’ın çok izlenen dizilerin ilk bölümlerini sosyal medyada paylaşması şaşırtıcı olabilir. Aslında Apple’ın neredeyse tüm dizilerinin birinci bölüm prömiyerleri her zaman Apple TV uygulamasında ücretsiz olarak izlenebiliyor, abonelik gerektirmiyor.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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