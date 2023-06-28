Apple'dan şaşırtan paylaşım: Popüler dizi Twitter'da yayınlandı

Apple TV+ hesabı üzerinden Silo’nun sezon final yapacağı tarih duyuruldu ve dizinin ilk bölümü ücretsiz olarak yayınlandı. Apple TV Plus aboneliği gerekmeden doğrudan Twitter’dan izlenebiliyor.
30 Haziran'da sezon finali yapıyor
Dizinin ilk bölümü Twitter’da yayınlansa da Apple TV+ web sitesinde ve Apple TV+ uygulaması üzerinden de abone olmayanlara açık. Sonraki tüm bölümleri izlemek için abonelik gerekiyor. 10 bölüm sonunda 30 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak dizi, platformun en yeni yapımlarından. Hugh Howey’in Wool romanına dayanan bilim kurgu dizisinde Juliette (Rebecca Ferguson) başrolde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D