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    Apple'dan şaşırtan paylaşım: Popüler dizi Twitter'da yayınlandı

    Apple TV+ platformunda yayınlanan popüler dizi Silo, yakında sezon finali yapacak. Dizi, sürpriz şekilde sosyal ağ platformunda yayınlandı.                      
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    apple tv+ dizisi silo twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter Blue aboneliği kullanıcıların uzun süreli videolar paylaşmasına izin veriyor. Apple, bunu kullanarak platformunda en çok izlenen dizilerden Silo’nun tanıtımını yaptı. Sezon finali yapan dizinin ilk bölümü Twitter’da yayınlandı.

    Apple TV+ hesabı üzerinden Silo’nun sezon final yapacağı tarih duyuruldu ve dizinin ilk bölümü ücretsiz olarak yayınlandı. Apple TV Plus aboneliği gerekmeden doğrudan Twitter’dan izlenebiliyor.

    30 Haziran'da sezon finali yapıyor

    Dizinin ilk bölümü Twitter’da yayınlansa da Apple TV+ web sitesinde ve Apple TV+ uygulaması üzerinden de abone olmayanlara açık. Sonraki tüm bölümleri izlemek için abonelik gerekiyor. 10 bölüm sonunda 30 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak dizi, platformun en yeni yapımlarından. Hugh Howey’in Wool romanına dayanan bilim kurgu dizisinde Juliette (Rebecca Ferguson) başrolde.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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