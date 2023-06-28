Apple'dan şaşırtan paylaşım: Popüler dizi Twitter'da yayınlandı

Tam Boyutta Gör Twitter Blue aboneliği kullanıcıların uzun süreli videolar paylaşmasına izin veriyor. Apple, bunu kullanarak platformunda en çok izlenen dizilerden Silo’nun tanıtımını yaptı. Sezon finali yapan dizinin ilk bölümü Twitter’da yayınlandı.

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Apple TV+ hesabı üzerinden Silo’nun sezon final yapacağı tarih duyuruldu ve dizinin ilk bölümü ücretsiz olarak yayınlandı. Apple TV Plus aboneliği gerekmeden doğrudan Twitter’dan izlenebiliyor.

30 Haziran'da sezon finali yapıyor

Dizinin ilk bölümü Twitter’da yayınlansa da Apple TV+ web sitesinde ve Apple TV+ uygulaması üzerinden de abone olmayanlara açık. Sonraki tüm bölümleri izlemek için abonelik gerekiyor. 10 bölüm sonunda 30 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak dizi, platformun en yeni yapımlarından. Hugh Howey’in Wool romanına dayanan bilim kurgu dizisinde Juliette (Rebecca Ferguson) başrolde.

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