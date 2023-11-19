iMessage'ı Android telefonlara getiren uygulamada güvenlik açığı: Mağazadan kaldırıldı!

Tam Boyutta Gör Nothing, Android telefonlara iMessage deneyimini getiren Nothing Chats uygulamasının Play Store’dan kaldırıldığını duyurdu. Şirket, çeşitli hataların düzeltildikten sonra tekrar yayınlanacağı açıklamasında bulundu. Uygulamayı ilk deneyimleyenlerin geri bildirimlerine göre, gizlilik ve güvenlik ihlali söz konusu.

Apple duyurdu: iPhone'lara RCS desteği geliyor 2 gün önce eklendi

Nothing, Android ile iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için hem RCS hem de iMessage desteği sunan Nothing Chats uygulamasını büyük bir heyecanla sundu anca şirket, duyurudan bu yana çok fazla eleştiri aldı.

Mesajlar uçtan uca şifrelenmiyor

Nothing Chats’in sohbetleri uçtan uca şifrelemeyle korumadığı, diğer kullanıcılardan gönderilen eklere düz metin olarak kolayca erişilebildiği ortaya çıkartıldı. Sunbird’ün HTTPS yerine HTTP kullandığı söyleniyor. Giden tüm mesajlar bir sentry sunucuya düz metin olarak sızdırılıyor. Bu nedenle son derece güvensiz bir uygulama olarak görülüyor.

İlginç olansa Nothing’in bu gizlilik sorunlarına hiç değinmemesi. İşte şirketin konuya ilişkin açıklaması:

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