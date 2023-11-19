iMessage'ı Android telefonlara getiren uygulamada güvenlik açığı: Mağazadan kaldırıldı!

Nothing, Android ile iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için hem RCS hem de iMessage desteği sunan Nothing Chats uygulamasını büyük bir heyecanla sundu anca şirket, duyurudan bu yana çok fazla eleştiri aldı.
Mesajlar uçtan uca şifrelenmiyor
Nothing Chats’in sohbetleri uçtan uca şifrelemeyle korumadığı, diğer kullanıcılardan gönderilen eklere düz metin olarak kolayca erişilebildiği ortaya çıkartıldı. Sunbird’ün HTTPS yerine HTTP kullandığı söyleniyor. Giden tüm mesajlar bir sentry sunucuya düz metin olarak sızdırılıyor. Bu nedenle son derece güvensiz bir uygulama olarak görülüyor.
İlginç olansa Nothing’in bu gizlilik sorunlarına hiç değinmemesi. İşte şirketin konuya ilişkin açıklaması:
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.