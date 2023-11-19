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    iMessage'ı Android telefonlara getiren uygulamada güvenlik açığı: Mağazadan kaldırıldı!

    Nothing, geçtiğimiz günlerde iMessage uyumlu mesajlaşma uygulamasını tanıtmıştı. Nothing Chats, güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Google Play Store'dan kaldırıldı.
    nothing chats uygulama google play storedan kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing, Android telefonlara iMessage deneyimini getiren Nothing Chats uygulamasının Play Store’dan kaldırıldığını duyurdu. Şirket, çeşitli hataların düzeltildikten sonra tekrar yayınlanacağı açıklamasında bulundu. Uygulamayı ilk deneyimleyenlerin geri bildirimlerine göre, gizlilik ve güvenlik ihlali söz konusu.

    Nothing, Android ile iPhone kullanıcıları arasındaki mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için hem RCS hem de iMessage desteği sunan Nothing Chats uygulamasını büyük bir heyecanla sundu anca şirket, duyurudan bu yana çok fazla eleştiri aldı.

    Mesajlar uçtan uca şifrelenmiyor

    Nothing Chats’in sohbetleri uçtan uca şifrelemeyle korumadığı, diğer kullanıcılardan gönderilen eklere düz metin olarak kolayca erişilebildiği ortaya çıkartıldı. Sunbird’ün HTTPS yerine HTTP kullandığı söyleniyor. Giden tüm mesajlar bir sentry sunucuya düz metin olarak sızdırılıyor. Bu nedenle son derece güvensiz bir uygulama olarak görülüyor.

    İlginç olansa Nothing’in bu gizlilik sorunlarına hiç değinmemesi. İşte şirketin konuya ilişkin açıklaması:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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