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    Anlık Bildirim

    iMessage'ı Android telefonlara getiren Sunbird, kapatıldı: İşte nedeni

    iPhone'ların varsayılan mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Android telefonlara getiren Sunbird, güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Sunbird, kullanıcılara bildirim yolladı.
    imessage android sunbird kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Sunbird, Nothing Chats iMessage uygulamasıyla dile getirilen güvenlik sorunlarının araştırıldığını söyledi ve kısa bir süre önce kullanıcılarına hizmetin duraklatıldığını bildirdi. Şirket, “Devam etmeye hazır olduğumuzda sizleri bilgilendireceğiz” bildiriminde bulundu. Peki, Sunbird neden kapatıldı?

    Mesajlar şifrelenmiyordu!

    Bilmeyenler için, Sunbird uygulaması 2022 sonlarında çıktı ve sınırlı sayıda kullanıcıyla başladı. Sunbird, iMessage, SMS/MMS, Messenger ve WhatsApp desteğiyle, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarını tek bir uygulamada birleştiren bir uygulama. Sunbird, özellikle iPhone’lardaki iMessage’ı Android telefonlarda kullanılabilir kılmasıyla dikkat çekti. Sunbird, Android’den iPhone’a giden mesajların uçtan uca şifrelendiğini söyledi ancak kafalarda soru işareti oluştu.

    Apple ID ile giriş güvenli değil

    Geçtiğimiz hafta Sunbird, Nothing ile işbirliği yaparak iMessage uyumlu mesajlaşma uygulaması olan Nothing Chats’i yayınladı. Nothing Chats, kullanıcıların Apple kimlikleriyle giriş yapmalarını gerektiriyordu. Araştırmalar sonucunda, kullanıcıların Apple ID bilgilerinin Sunbird sunucularına gönderildiği ortaya çıkartıldı. Apple ID giriş bilgileri şifrelenmemiş HTTP üzerinden gönderiliyordu. Bunun üzerine Nothing Chats, daha yayınlanalı 24 saat olmadan Google Play Mağazası’ndan kaldırıldı.

    Açıklamada bahsedilmedi!

    Ancak ne Nothing ne de Sunbird, sosyal ağ platformu üzerinden konuya ilişkin yaptıkları açıklamada güvenlik açığından bahsetmedi. Hata düzeltmelerinden sonra uygulamanın tekrar yayınlanacağı yönünde bir açıklama geldi. Mevcut Nothing Chats ve Sunbird kullanıcılarına Apple ID şifrelerini değiştirmeleri, uygulamayı kaldırmaları ve verilerini silmek için ek adımları izlemeleri tavsiye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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