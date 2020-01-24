Apple, Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolarlık anlaşma yaptı

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Dün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayınlanan bir dosya Apple'ın çip üreticisi Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolar karşılığında iki ayrı sözleşme yaptığını ortaya koyuyor.

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Broadcom hisseleri yükselişe geçti

Dosyalamaya göre Broadcom, Apple'a önümüzdeki üç buçuk yıl için, donanım cihazlarında kullanılmak üzere belirtilen RF bileşenlerini ve modüllerini sağlayacak. Apple şu anda iPhone 11 serisinde, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını sağlamak için Broadcom bileşenlerini kullanıyor. Analistlerin açıklamalarına göre bu anlaşma, gelecekteki iPhone modellerinin LTE bağlantısı bileşenlerinin Broadcom tarafından tedarik edileceğini gösteriyor. Ancak 5G çipleri için de Broadcom ile anlaşılması gündemde.

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Apple'ın, Intel'in modem birimini satın aldığını ve kendi modemlerini üretme planları olduğunu da biliyoruz. Perşembe günü ortaya çıkan bu anlaşma sonrasında Broadcom'un hisse senedi fiyatının, 319,65 dolardan, 330.10 dolara çıkarak yüzde üç artış gösterdiğini de belirtelim.

https://www.gsmarena.com/apple_contracts_broadcom_for_15billion_in_wireless_components-news-41187.php

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