Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy S20 modellerini tanıtacağı lansman etkinliğine sayılı günler kala, cihazların detaylarıyla ilgili sızıntılar da devam ediyor. Yeni bilgiler XDA geliştirici forumunun genel yayın yönetmeninden geldi.
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Ekran hızları varsayılan olarak 60Hz'ye ayarlanacak
İlk bilgi Samsung Galaxy S20 Ultra adı altında piyasaya sürülecek olan Galaxy S20 serisinin en üst modeli ile ilgili. Diğer modellere kıyasla 108 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek olan cihazın tek farkı bu olmayacak. Sızan bilgilere göre Galaxy S20 Ultra akıllı telefon modelinin gövdesi paslanmaz çelikten yapılacak. Samsung, Galaxy S6 modelinden bu yana, cihazların gövde malzemesi olarak havacılık sektöründe de kullanılan alüminyum alaşımı tercih ediyordu. 2020 yılında ise bu durum uzun bir sürenin ardından değişmiş olacak.
İkinci bilgi ise Galaxy S20 serisinin ekran yenileme hızları ile ilgili. Bildiğiniz üzere bu cihazlar 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ancak kutudan varsayılan olarak 60Hz'ye ayarlanmış bir şekilde çıkacakları belirtiliyor. Pil ömrünü optimize etmek adına alınan bu karar neticesinde, kullanıcılar cihazın ekranını 120Hz moduna kendileri geçirecekler. Ekranda ise görüntünün daha akıcı olacağı ve bunun sonucunda da pil süresinin azalabileceği uyarısı yer alacak.
https://9to5google.com/2020/01/22/galaxy-s20-60hz-display-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence iyi ki de çıkarmış. Bırakın teknolojiyi fanatizm duygularınız ile bağdaştırmayın. Bu kadar marka fanatikliği futbol fanatiği taklidi gibi oluyor.
apple bir tasarımı ilk çıkardığında herkes dalga geçer (kamera tasarımına ocak denmesi gibi) sonra herkes beğenir ve kopyalanmaya başlanır.
Ancak bu sefer frekans ihalesi konusunda çözülmesi gereken konular var, zira LTE ihalesinin üzerinden henüz 5 sene bile geçmemiş olması, geçtiğimiz senelerin (2019 hariç) operatörler için finansal olarak çok zorlu geçmesi, ihale modeli gibi sorunlar var bunların halledilmesi ve artık tahsis mi ihale mi ne yapılacaksa bunun bitmesi en erken 2021 yılı gibi gözüküyor. Bu süreç sonrasında son kullanıcıya dönük 5G uygulamalarını görmeye başlarız yani 2021 yılı içerisinde gibi tahmin ediyorum ama tabii bir anda her yerde 5G olmayacak muhtemelen. Daha dar ve elit/yoğun sahalarda uygulamalarını göreceğiz, sonrasınıda uzun vadede genele yayılacak.
Hal böyle, ben kendi nazarımdan bakında bu sene sonuna doğru 5G artık orta segmentte dahi lansmanı yapılacak telefonlarda. Haliyle bu saatten sonra hele de bir amiral gemisini 5G olmadan almamak lazım diye düşünüyorum.
Ancak bu sefer frekans ihalesi konusunda çözülmesi gereken konular var, zira LTE ihalesinin üzerinden henüz 5 sene bile geçmemiş olması, geçtiğimiz senelerin (2019 hariç) operatörler için finansal olarak çok zorlu geçmesi, ihale modeli gibi sorunlar var bunların halledilmesi ve artık tahsis mi ihale mi ne yapılacaksa bunun bitmesi en erken 2021 yılı gibi gözüküyor. Bu süreç sonrasında son kullanıcıya dönük 5G uygulamalarını görmeye başlarız yani 2021 yılı içerisinde gibi tahmin ediyorum ama tabii bir anda her yerde 5G olmayacak muhtemelen. Daha dar ve elit/yoğun sahalarda uygulamalarını göreceğiz, sonrasınıda uzun vadede genele yayılacak.
Hal böyle, ben kendi nazarımdan bakında bu sene sonuna doğru 5G artık orta segmentte dahi lansmanı yapılacak telefonlarda. Haliyle bu saatten sonra hele de bir amiral gemisini 5G olmadan almamak lazım diye düşünüyorum.
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