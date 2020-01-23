Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak

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Teknoloji devi Samsung'un Galaxy S20 modellerini tanıtacağı lansman etkinliğine sayılı günler kala, cihazların detaylarıyla ilgili sızıntılar da devam ediyor. Yeni bilgiler XDA geliştirici forumunun genel yayın yönetmeninden geldi.

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Ekran hızları varsayılan olarak 60Hz'ye ayarlanacak

İlk bilgi Samsung Galaxy S20 Ultra adı altında piyasaya sürülecek olan Galaxy S20 serisinin en üst modeli ile ilgili. Diğer modellere kıyasla 108 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek olan cihazın tek farkı bu olmayacak. Sızan bilgilere göre Galaxy S20 Ultra akıllı telefon modelinin gövdesi paslanmaz çelikten yapılacak. Samsung, Galaxy S6 modelinden bu yana, cihazların gövde malzemesi olarak havacılık sektöründe de kullanılan alüminyum alaşımı tercih ediyordu. 2020 yılında ise bu durum uzun bir sürenin ardından değişmiş olacak.

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İkinci bilgi ise Galaxy S20 serisinin ekran yenileme hızları ile ilgili. Bildiğiniz üzere bu cihazlar 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ancak kutudan varsayılan olarak 60Hz'ye ayarlanmış bir şekilde çıkacakları belirtiliyor. Pil ömrünü optimize etmek adına alınan bu karar neticesinde, kullanıcılar cihazın ekranını 120Hz moduna kendileri geçirecekler. Ekranda ise görüntünün daha akıcı olacağı ve bunun sonucunda da pil süresinin azalabileceği uyarısı yer alacak.

https://9to5google.com/2020/01/22/galaxy-s20-60hz-display-leak/

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