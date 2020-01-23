Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtacağı Galaxy S20 serisiyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Gelen haberlere göre serinin en üst modeli paslanmaz çelik gövdeyle gelecek.
    17 sa.
    2b
    4
    18
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Samsung'un Galaxy S20 modellerini tanıtacağı lansman etkinliğine sayılı günler kala, cihazların detaylarıyla ilgili sızıntılar da devam ediyor. Yeni bilgiler XDA geliştirici forumunun genel yayın yönetmeninden geldi.

    Ayrıca Bkz. "250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı"

    Ekran hızları varsayılan olarak 60Hz'ye ayarlanacak

    İlk bilgi Samsung Galaxy S20 Ultra adı altında piyasaya sürülecek olan Galaxy S20 serisinin en üst modeli ile ilgili. Diğer modellere kıyasla 108 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek olan cihazın tek farkı bu olmayacak. Sızan bilgilere göre Galaxy S20 Ultra akıllı telefon modelinin gövdesi paslanmaz çelikten yapılacak. Samsung, Galaxy S6 modelinden bu yana, cihazların gövde malzemesi olarak havacılık sektöründe de kullanılan alüminyum alaşımı tercih ediyordu. 2020 yılında ise bu durum uzun bir sürenin ardından değişmiş olacak.

    Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak
    Tam Boyutta Gör

    İkinci bilgi ise Galaxy S20 serisinin ekran yenileme hızları ile ilgili. Bildiğiniz üzere bu cihazlar 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ancak kutudan varsayılan olarak 60Hz'ye ayarlanmış bir şekilde çıkacakları belirtiliyor. Pil ömrünü optimize etmek adına alınan bu karar neticesinde, kullanıcılar cihazın ekranını 120Hz moduna kendileri geçirecekler. Ekranda ise görüntünün daha akıcı olacağı ve bunun sonucunda da pil süresinin azalabileceği uyarısı yer alacak.



    https://9to5google.com/2020/01/22/galaxy-s20-60hz-display-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MrKattchup 17 sa. en beğenilen
    söylenenlere değil de tanıtıldığında bakmak lazım güya Note10'da da paslanmaz çelik vardı sonra gördük ne olduğunu.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ~Lion King~ 15 sa.
    5G yoksa at çöpe.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mlhkhy 18 sn. Dr. Donanım
    Yine mi bu tip yorumlar yapmayın Gına getirdiniz Apple kendisi bu kadar savunmuyor keza tam tersi olanlar içinde lafım aynı. Sanki ocak benzetmesini markalar yapıyormuş gibi... Kumanda benzetmesini de Apple yapmadığı gibi... Ama Apple note serisi çıktığın da ağır eleştirmişti. Bu kadar büyük cep telefonu olur mu diye baktı ki Note phablet serileri tuttu kendisi plus ve Max serilerini çıkardı. Şimdi Apple büyük ekranlı her modeli taklit tükürdüğünü yalamış mı oluyor sizin düz mantığınıza göre...

    Bence iyi ki de çıkarmış. Bırakın teknolojiyi fanatizm duygularınız ile bağdaştırmayın. Bu kadar marka fanatikliği futbol fanatiği taklidi gibi oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 sa.
    O metal yuzeyin ustune umarim rengine gore boyali metal olarak ta gelmez. Kilif veya basit kullanimda pul pul dokuluyor! ... Sirt kiliflar bile riskli ... Samsung kendi orjinal resmi sert kiliflari da mevcutken aman dikkat edin derim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Akustik34 3 sa.
    Niye direkt 20 den başlıyor isimlendirme?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 5 sa.
    Çerçevesi ve iç gövdesi paslanmaz çeliktir. Arka kapak kısmı pek mümkün değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    drjacob 6 sa.
    Samsung mantıklı kararlar alıyor , cam , plastik nereye kadar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Büyük İskender 7 sa.
    Bu S20, S10'un devamı olacak S11 mi aslında? (Ne garip bir cümle oldu:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dr. Donanım 7 sa.
    şu kamera tasarımına bak, apple'ı taklit etmeden duramıyor android markaları. ,

    apple bir tasarımı ilk çıkardığında herkes dalga geçer (kamera tasarımına ocak denmesi gibi) sonra herkes beğenir ve kopyalanmaya başlanır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hanzoli 8 sa.
    Aradığım özellik gelmiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dominexsus 11 sa. ~Lion King~
    Tabi yaa 5g yaklaşık 3 sene sonra yayılır ama sen çoktan bi üst modele geçmiş olursun en azından avrupa ve ABDde oyle olacak. 5Gden en fazla yararlanacağın ülke çin. Batı çok hantal bu geçişte en az 3 yıl bazı ülkeler 5 yılda tamamlayacak bu geçişi hatta doğu avrupa 7 yıl ila 10 yıl ama sen 5g olmazsa çöpe at! Türk aklı işte avrupada bir telefonu 5-6 yıl kullanırlar bizimkilerde kullanamayacağı teknolojiyi olmazsa çöpe at der!
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ~Lion King~ 5 sa. dominexsus
    Eylül’de 5G’li iphone’lar tanıtılacak. Tanıtıldıktan sonra iphone forumlarına gir de bak ağlama duvarına dönecek değer kaybından ötürü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ö1f1 4 sa.
    5G hemen gelmeyecek ülkemizde ticari alanda uygulamaların basit pilot ya da kısıtlı kurumsal uygulamalar olarak bu sene sonuna doğru başlamasını bekliyorum ancak son kullanıcıya dönük uygulamalar için (FWA çözümleri hariç) frekans ihalesi yapılması lazım yoksa gösterişten ibaret olur mevcut frekanslarla ayrıca LTE performansı da düşer frekansları kırpılacağı için.



    Ancak bu sefer frekans ihalesi konusunda çözülmesi gereken konular var, zira LTE ihalesinin üzerinden henüz 5 sene bile geçmemiş olması, geçtiğimiz senelerin (2019 hariç) operatörler için finansal olarak çok zorlu geçmesi, ihale modeli gibi sorunlar var bunların halledilmesi ve artık tahsis mi ihale mi ne yapılacaksa bunun bitmesi en erken 2021 yılı gibi gözüküyor. Bu süreç sonrasında son kullanıcıya dönük 5G uygulamalarını görmeye başlarız yani 2021 yılı içerisinde gibi tahmin ediyorum ama tabii bir anda her yerde 5G olmayacak muhtemelen. Daha dar ve elit/yoğun sahalarda uygulamalarını göreceğiz, sonrasınıda uzun vadede genele yayılacak.



    Hal böyle, ben kendi nazarımdan bakında bu sene sonuna doğru 5G artık orta segmentte dahi lansmanı yapılacak telefonlarda. Haliyle bu saatten sonra hele de bir amiral gemisini 5G olmadan almamak lazım diye düşünüyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ö1f1 4 sa. dominexsus
    5G hemen gelmeyecek ülkemizde ticari alanda uygulamaların basit pilot ya da kısıtlı kurumsal uygulamalar olarak bu sene sonuna doğru başlamasını bekliyorum ancak son kullanıcıya dönük uygulamalar için (FWA çözümleri hariç) frekans ihalesi yapılması lazım yoksa gösterişten ibaret olur mevcut frekanslarla ayrıca LTE performansı da düşer frekansları kırpılacağı için.



    Ancak bu sefer frekans ihalesi konusunda çözülmesi gereken konular var, zira LTE ihalesinin üzerinden henüz 5 sene bile geçmemiş olması, geçtiğimiz senelerin (2019 hariç) operatörler için finansal olarak çok zorlu geçmesi, ihale modeli gibi sorunlar var bunların halledilmesi ve artık tahsis mi ihale mi ne yapılacaksa bunun bitmesi en erken 2021 yılı gibi gözüküyor. Bu süreç sonrasında son kullanıcıya dönük 5G uygulamalarını görmeye başlarız yani 2021 yılı içerisinde gibi tahmin ediyorum ama tabii bir anda her yerde 5G olmayacak muhtemelen. Daha dar ve elit/yoğun sahalarda uygulamalarını göreceğiz, sonrasınıda uzun vadede genele yayılacak.



    Hal böyle, ben kendi nazarımdan bakında bu sene sonuna doğru 5G artık orta segmentte dahi lansmanı yapılacak telefonlarda. Haliyle bu saatten sonra hele de bir amiral gemisini 5G olmadan almamak lazım diye düşünüyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    EagleTibet 14 sa.
    Maalesef ayfon gibi aynı anda kameraların hepsini kullanamazsa yine gereksiz özelliklerle dolu sırf işte biz yaptık bakın bu özelliklerimiz var diye çıkacak piyasaya ancak kullanan olmayacak gibi... Yanlış biliyor/hatırlıyor olabilirim ancak 2k ekranımız var bakın diye piyasaya sürdükleri telefonlar 1080p ayarlanmış olarak geliyordu 2k sonradan seçiliyordu vs vs yani samsunga güvenim kalmadı maalesef, kaldı ki apple'ın ayfon 7ye verdiği desteğin 10 da birini s8e vermiyor samsung buradan da başarısız oluyor maalesef... Neyse umalım da bu yanlışlarını yeni telefonunda düzeltsin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +172 12 Angry Men +104 Leipold +99 Musty3535123 +90 GreldoR +86 Spider_hip +78 khytr89 +76 routemaster +75 koyunsayar +73 deli_ziya +69
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2021 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy s20 ultra ve
    7 etiket daha ekran yenileme hızı paslanmaz çelik gövde sızıntı Samsung Galaxy S20 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası257,6b
    Twitter Profili80,9b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor 40 dk. Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak 1 sa. Apple, Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolarlık anlaşma yaptı 1 sa. A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı. 2 sa. Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak 2 sa. Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu 3 sa. Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor 3 sa. Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz 4 sa. Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor 4 sa. Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı 5 sa. Galaxy A11 detaylanıyor 5 sa. Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor 6 sa. Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı 15 sa. Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere 16 sa. Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi 16 sa. Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor? 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak Sonraki Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 18 sa. Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 19 sa. Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı 19 sa. AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti 20 sa. Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor 20 sa. MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu 21 sa. Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu 21 sa. Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor 22 sa. Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor 22 sa. Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak 23 sa. Rusya'nın lüks SUV modeli Aurus Komendant kış testlerine başladı 23 sa. Motorola Blackjack, 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla geliyor 23 sa. Küçük, güzel ama bazı sırları var "Corsair iCUE 220T Airflow incelemesi" 1 gün Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor 1 gün Realme X50 Pro, AnTuTu testinde rekor kırdı 1 gün Kanser araştırması yapan Türk bilim insanına ABD'den ödül 1 gün Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti 1 gün Google, Apple'ın Safari tarayıcısında 5 güvenlik açığı buldu 1 gün Horizon Zero Dawn’ın geliştiricisi, çok oyunculu mod deneyimi olan programcı arıyor 1 gün Hindistan, ilk insansı robotunu bu yıl uzaya gönderiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim