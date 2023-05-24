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    Apple, Broadcom ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu

    Apple, çok kısa bir süre önce, ürünlerinde kullanmak için ABD'de 5G radyo frekansı bileşenleri geliştirmek üzere Broadcom ile milyarlarca dolarlık yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.
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    Apple, Broadcom ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptı Tam Boyutta Gör
    Apple yaptığı açıklamada ABD'de üretilen çipleri kullanmak üzere çip üreticisi Broadcom ile milyarlarca dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu. Apple, çok yıllı anlaşma kapsamında Broadcom'un Apple ile 5G radyo frekansı bileşenleri geliştireceğini ve bu bileşenlerin Broadcom'un büyük bir fabrikasının bulunduğu Fort Collins de dahil olmak üzere çeşitli ABD tesislerinde tasarlanıp üretileceğini söyledi.

    Apple ve Broadcom iş birliği

    Broadcom hisseleri açıklamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,3 artış gösterdi. Yonga üreticisi halihazırda Apple için önemli bir kablosuz bileşen tedarikçisi konumunda. Öte yandan Apple, Broadcom ile yaptığı anlaşmanın 2021 yılında ABD ekonomisine 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğunu söyledi.

    Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada, "Amerikan üretiminin yaratıcılığını, becerisini ve yenilikçi ruhunu kullanan vaatlerde bulunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Apple’ın basın duyurusuna göre Broadcom tarafından geliştirilen 5G radyo bileşenleri, FBAR filtreleri ve diğer kablosuz bağlantı bileşenlerini içerecek. Bu bileşenler Qualcomm tarafından üretilen 5G modemlerden farklı. Şirket, Broadcom ile yapılan anlaşmanın aynı zamanda mühendisler ve diğer teknisyenlerle "kritik otomasyon projelerine ve nitelik artırmaya" yatırım yapmasına olanak sağlayacağını söyledi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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