Apple, Broadcom ile milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu

Apple ve Broadcom iş birliği
Broadcom hisseleri açıklamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,3 artış gösterdi. Yonga üreticisi halihazırda Apple için önemli bir kablosuz bileşen tedarikçisi konumunda. Öte yandan Apple, Broadcom ile yaptığı anlaşmanın 2021 yılında ABD ekonomisine 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğunu söyledi.
Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada, "Amerikan üretiminin yaratıcılığını, becerisini ve yenilikçi ruhunu kullanan vaatlerde bulunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Apple’ın basın duyurusuna göre Broadcom tarafından geliştirilen 5G radyo bileşenleri, FBAR filtreleri ve diğer kablosuz bağlantı bileşenlerini içerecek. Bu bileşenler Qualcomm tarafından üretilen 5G modemlerden farklı. Şirket, Broadcom ile yapılan anlaşmanın aynı zamanda mühendisler ve diğer teknisyenlerle "kritik otomasyon projelerine ve nitelik artırmaya" yatırım yapmasına olanak sağlayacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.