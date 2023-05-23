iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max yan yana görüntülendi

iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max render görüntüleri paylaşıldı
Bilmeyenler için daha önce analist Ross Young ve Ming-Chi Kuo tarafından 2024 iPhone modellerinin daha büyük bir ekrana sahip olacağı ortaya atılmıştı. Yeni render görüntüleri ise söz konusu değişikliğe ışık tutuyor diyebiliriz. Nitekim bu görüntüler, iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldığında iPhone 16 Pro Max'in ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor.
iPhone 15 ailesine dönecek olursak, bildiğiniz üzere iPhone 15 Pro modellerin ilk etapta katı hal düğmeleri ve Sessize Alma anahtarının yerini alacak bir Eylem Düğmesi içereceği söylendi. Ancak kısa süre sonra katı hal çözümünün iPhone 16 Pro modelleri için ayrıldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yalnızca yeni eylem düğmesi bulunacak. Ek olarak amiral gemisi telefonların USB-C, kamera yükseltmeleri ve titanyum kaplamaya sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.