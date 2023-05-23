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    iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max yan yana görüntülendi

    iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. CAD görüntüleri, her iki telefonun ölçülerine ışık tutuyor. İşte detaylar
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    iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max yan yana görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisini bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu noktada standart iPhone 15 modelleri Dinamik Ada desteğine kavuşurken, Pro modeller daha büyük varyasyonlarda karşımıza çıkacak. Şimdi lansman tarihi yaklaşırken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max'i yan yana getiren yeni render görüntüleri paylaşıldı. 

    iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max render görüntüleri paylaşıldı

    Bilmeyenler için daha önce analist Ross Young ve Ming-Chi Kuo tarafından 2024 iPhone modellerinin daha büyük bir ekrana sahip olacağı ortaya atılmıştı. Yeni render görüntüleri ise söz konusu değişikliğe ışık tutuyor diyebiliriz. Nitekim bu görüntüler, iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldığında iPhone 16 Pro Max'in ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor. 

    iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max yan yana görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max ise 6.9 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Görüntülere baktığımızda ise iPhone 16 Pro Max'in 159,8 mm'den 165,0 mm'ye çıkacağını görüyoruz. Neyse ki, cihaz kabaca 76,7 mm'den 77,2 mm'ye kadar genişleyecek. Ayrıca mevcut sızıntılar, iPhone 16 Pro Max'in Apple'ın Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde iPhone 16 Ultra olarak lanse edileceğini belirtiliyor.

    iPhone 15 ailesine dönecek olursak, bildiğiniz üzere iPhone 15 Pro modellerin ilk etapta katı hal düğmeleri ve Sessize Alma anahtarının yerini alacak bir Eylem Düğmesi içereceği söylendi. Ancak kısa süre sonra katı hal çözümünün iPhone 16 Pro modelleri için ayrıldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yalnızca yeni eylem düğmesi bulunacak. Ek olarak amiral gemisi telefonların USB-C, kamera yükseltmeleri ve titanyum kaplamaya sahip olması bekleniyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 21 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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