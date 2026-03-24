Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple C1X, Snapdragon X80 ile kıyaslandı: Fark kapanıyor

    Apple'ın C1X modemi yeni testlerde Qualcomm'a beklenenden daha fazla yaklaştı. İndirme hızlarında denge sağlanırken, gecikme tarafında Apple' öne taşıdı. İşte detaylar...

    Apple'ın kendi modem geliştirme süreci ilk etapta temkinli ilerlerken, C1X ile birlikte tablo değişmeye başladı. Şirketin iPhone 17 serisiyle sunduğu bu ikinci nesil modem, önceki nesle göre ciddi bir sıçrama sunuyor. Son olarak Apple C1X, Snapdragon X80 ile karşılaştırıldı.​​​​​

    Apple C1X modem hız testinde

    Ookla tarafından paylaşılan verilere göre C1X, günlük kullanım senaryolarını temsil eden ortalama sonuçlarda Snapdragon X80'e oldukça yakın sonuçlar veriyor. ABD'de ölçülen 352 Mbps civarındaki indirme hızı, Qualcomm'un çözümünün yalnızca %2.6 gerisinde. Bu da Apple'ın kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini gösteriyor.

    Dahası, ağ yoğunluğunun arttığı senaryolarda C1X'in avantaj yakaladığını söyleyelim. Modemin ağ tıkanıklığını algılayarak veri önceliklendirmesi yapabilmesi, bu tip durumlarda rakibine kıyasla yaklaşık %7 daha yüksek hız sunmasını sağlıyor. Buna karşın küresel tablo tamamen dengelenmiş değil.

    Tayvan, Güney Kore ve Hindistan gibi gelişmiş veya yoğun 5G altyapısına sahip pazarlarda Qualcomm'un X80 modemi hâlâ daha yüksek ortalama hızlar sunuyor. Bu durumun arkasında, çok bantlı 5G yönetimi ve daha geniş saha test verisi bulunuyor. Apple cephesinde ise en dikkat çekici gelişme gecikme tarafında.

    C1X, birçok pazarda X80’e kıyasla daha düşük gecikme değerleri sunuyor. Özellikle ABD, Çin ve Endonezya gibi bölgelerde birkaç milisaniyelik avantaj elde edilmiş durumda. Bu fark küçük görünse de, gerçek zamanlı yapay zekâ uygulamaları ve bulut tabanlı servisler için kritik önem taşıyor.

    Teknik sınırlamalar ise hâlâ mevcut. C1X'in mmWave 5G desteği sunmaması, özellikle ABD gibi bu teknolojinin aktif kullanıldığı pazarlarda dezavantaj yaratıyor. Bu nedenle Apple’ın modem tarafındaki dönüşümü henüz tamamlanmadı. Bu da önümüzdeki nesillerde rekabetin daha dengeli hale geleceğine işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seha lastik yorumları en iyi silecek lastiği klavye makrosu araç far güçlendirme thomson streaming box plus 270

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum