Apple C1X, Snapdragon X80 ile kıyaslandı: Fark kapanıyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın kendi modem geliştirme süreci ilk etapta temkinli ilerlerken, C1X ile birlikte tablo değişmeye başladı. Şirketin iPhone 17 serisiyle sunduğu bu ikinci nesil modem, önceki nesle göre ciddi bir sıçrama sunuyor. Son olarak Apple C1X, Snapdragon X80 ile karşılaştırıldı.​​​​​

Apple C1X modem hız testinde

Ookla tarafından paylaşılan verilere göre C1X, günlük kullanım senaryolarını temsil eden ortalama sonuçlarda Snapdragon X80'e oldukça yakın sonuçlar veriyor. ABD'de ölçülen 352 Mbps civarındaki indirme hızı, Qualcomm'un çözümünün yalnızca %2.6 gerisinde. Bu da Apple'ın kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini gösteriyor.

Dahası, ağ yoğunluğunun arttığı senaryolarda C1X'in avantaj yakaladığını söyleyelim. Modemin ağ tıkanıklığını algılayarak veri önceliklendirmesi yapabilmesi, bu tip durumlarda rakibine kıyasla yaklaşık %7 daha yüksek hız sunmasını sağlıyor. Buna karşın küresel tablo tamamen dengelenmiş değil.

Tayvan, Güney Kore ve Hindistan gibi gelişmiş veya yoğun 5G altyapısına sahip pazarlarda Qualcomm'un X80 modemi hâlâ daha yüksek ortalama hızlar sunuyor. Bu durumun arkasında, çok bantlı 5G yönetimi ve daha geniş saha test verisi bulunuyor. Apple cephesinde ise en dikkat çekici gelişme gecikme tarafında.

C1X, birçok pazarda X80’e kıyasla daha düşük gecikme değerleri sunuyor. Özellikle ABD, Çin ve Endonezya gibi bölgelerde birkaç milisaniyelik avantaj elde edilmiş durumda. Bu fark küçük görünse de, gerçek zamanlı yapay zekâ uygulamaları ve bulut tabanlı servisler için kritik önem taşıyor.

Teknik sınırlamalar ise hâlâ mevcut. C1X'in mmWave 5G desteği sunmaması, özellikle ABD gibi bu teknolojinin aktif kullanıldığı pazarlarda dezavantaj yaratıyor. Bu nedenle Apple’ın modem tarafındaki dönüşümü henüz tamamlanmadı. Bu da önümüzdeki nesillerde rekabetin daha dengeli hale geleceğine işaret ediyor.

