Apple CEO'su açıkladı: iPhone'lar neden Çin'de üretiliyor?

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Tam Boyutta Gör Son zamanlarda yeniden ortaya çıkan bir videoda, Apple CEO'su Tim Cook'un, şirketin amiral gemisi iPhone 16 serisi dahil tüm iPhone modellerini Çin'de üretme kararını açıkladığı ve bunun düşük işçilik maliyetlerinden kaynaklandığı yönündeki yaygın inanışı çürüttüğü görülüyor.

Musk, Tim Cook'un açıklamasını destekliyor

Video klip, Apple da dahil olmak üzere birçok küresel şirketin artan işgücü maliyetlerine rağmen neden birincil üretim üssü olarak Çin'i seçtiğine dair değerli bilgiler sunuyor. Cook, "Popüler anlayış, şirketlerin düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Çin'e geldiğidir. Çin'in hangi bölgesine gittiklerinden emin değilim, ancak gerçek şu ki Çin, yıllar önce düşük işçilik maliyeti ülkesi olmaktan çıktı." dedi.

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Gerçek sebebin kalifiye işgücü olduğunu ifade eden Tim Cook, üretim üssü olarak Çin'i seçmelerinin nedenini ise şöyle anlattı: "Bunun sebebi beceri, bir lokasyondaki beceri miktarı ve becerinin türüdür. Burada takım becerisi çok derin."

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da Cook'un Çin'in vasıflı iş gücü konusundaki görüşlerine katıldığını dile getirdi. Musk, Historic Vids'in X'te paylaştığı ve yeniden gün yüzüne çıkan videoya yanıt olarak sadece "Doğru" yazdı.

Teknoloji sektörünün bir diğer liderinden gelen bu destek, Çin'in elektronik ve diğer birçok alanda küresel üretimdeki rolünün altını çiziyor. Cook'un açıklamalarının yer aldığı video, şimdiye kadar 6 milyondan fazla izlenerek viral oldu ve Apple'ın üretim stratejileriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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