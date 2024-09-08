Apple CEO'su açıkladı: iPhone'lar neden Çin'de üretiliyor?

Musk, Tim Cook'un açıklamasını destekliyor
Video klip, Apple da dahil olmak üzere birçok küresel şirketin artan işgücü maliyetlerine rağmen neden birincil üretim üssü olarak Çin'i seçtiğine dair değerli bilgiler sunuyor. Cook, "Popüler anlayış, şirketlerin düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Çin'e geldiğidir. Çin'in hangi bölgesine gittiklerinden emin değilim, ancak gerçek şu ki Çin, yıllar önce düşük işçilik maliyeti ülkesi olmaktan çıktı." dedi.
Gerçek sebebin kalifiye işgücü olduğunu ifade eden Tim Cook, üretim üssü olarak Çin'i seçmelerinin nedenini ise şöyle anlattı: "Bunun sebebi beceri, bir lokasyondaki beceri miktarı ve becerinin türüdür. Burada takım becerisi çok derin."
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da Cook'un Çin'in vasıflı iş gücü konusundaki görüşlerine katıldığını dile getirdi. Musk, Historic Vids'in X'te paylaştığı ve yeniden gün yüzüne çıkan videoya yanıt olarak sadece "Doğru" yazdı.
Teknoloji sektörünün bir diğer liderinden gelen bu destek, Çin'in elektronik ve diğer birçok alanda küresel üretimdeki rolünün altını çiziyor. Cook'un açıklamalarının yer aldığı video, şimdiye kadar 6 milyondan fazla izlenerek viral oldu ve Apple'ın üretim stratejileriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.