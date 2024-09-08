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    Apple CEO'su açıkladı: iPhone'lar neden Çin'de üretiliyor?

    Apple Ceo'su Tim Cook, ürünlerin ileri düzey takımlara ihtiyaç duyduğunu ve son teknoloji malzeme ve takımların kullanılmasının hassasiyet gerektirdiğini söyledi.
    Apple CEO'su açıkladı: iPhone'lar neden Çin'de üretiliyor? Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda yeniden ortaya çıkan bir videoda, Apple CEO'su Tim Cook'un, şirketin amiral gemisi iPhone 16 serisi dahil tüm iPhone modellerini Çin'de üretme kararını açıkladığı ve bunun düşük işçilik maliyetlerinden kaynaklandığı yönündeki yaygın inanışı çürüttüğü görülüyor.

    Musk, Tim Cook'un açıklamasını destekliyor

    Video klip, Apple da dahil olmak üzere birçok küresel şirketin artan işgücü maliyetlerine rağmen neden birincil üretim üssü olarak Çin'i seçtiğine dair değerli bilgiler sunuyor. Cook, "Popüler anlayış, şirketlerin düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Çin'e geldiğidir. Çin'in hangi bölgesine gittiklerinden emin değilim, ancak gerçek şu ki Çin, yıllar önce düşük işçilik maliyeti ülkesi olmaktan çıktı." dedi.

    Gerçek sebebin kalifiye işgücü olduğunu ifade eden Tim Cook, üretim üssü olarak Çin'i seçmelerinin nedenini ise şöyle anlattı: "Bunun sebebi beceri, bir lokasyondaki beceri miktarı ve becerinin türüdür. Burada takım becerisi çok derin."

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da Cook'un Çin'in vasıflı iş gücü konusundaki görüşlerine katıldığını dile getirdi. Musk, Historic Vids'in X'te paylaştığı ve yeniden gün yüzüne çıkan videoya yanıt olarak sadece "Doğru" yazdı.

    Teknoloji sektörünün bir diğer liderinden gelen bu destek, Çin'in elektronik ve diğer birçok alanda küresel üretimdeki rolünün altını çiziyor. Cook'un açıklamalarının yer aldığı video, şimdiye kadar 6 milyondan fazla izlenerek viral oldu ve Apple'ın üretim stratejileriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 9 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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