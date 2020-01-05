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    Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı

    Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, 2019 yılını 11.5 milyon dolarlık kazançla kapattı. Cook'un 2019 yılı gelirinin, 2018'e oranla yüzde 26 düştüğü ifade ediliyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı
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    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri, şüphesiz dünyanın en yüksek maaş alan kişiler arasında ve bunlardan birinin de Apple CEO'su Tim Cook olduğunu söyleyebiliriz.

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    2018'e oranla geliri 4 milyon dolar azaldı

    Apple'ın sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre, şirket CEO'su Tim Cook 2019 yılında 11 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. Cook, planların yerine getirilmesi için 7.7 milyon dolar ödülün yanı sıra 3 milyon dolar da maaş aldı. Bunların yanında, 884 bin dolarlık ek ödeme de alan Cook'un 2019 yılında kazandığı toplam rakam 11.555.466 dolar olarak kayıtlara geçti.

    Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı
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    Yapılan ek ödemenin, güvenlik için 457 bin dolar ve özel bir uçak kullanmak için 315 bin dolar tutarındaki tatil ücretlerini de içerdiği belirtiliyor. Apple'ın liderinin yıllık kazancı, 15 milyon dolar kazandığı 2018 yılına oranla 4 milyon dolar düşüş gösterdi. Ancak bu gelirlere Cook'un 113 milyon dolar değerindeki şirket hisselerinin dahil olmadığını da belirtelim. Diğer Apple yöneticilerinin ise yaklaşık 1 milyon dolar maaş ve 20-25 milyon dolar arasında hisse senedi ve bonus aldıkları açıklandı.



    https://www.91mobiles.com/hub/apple-ceo-tim-cook-annual-income-usd-11-6-million-2019/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yoksulseytan22 2 hf. en beğenilen
    Ünlü sporcu olmak daha fazla kazandırıyor ya da bir partiye üye olmakta.

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    12 Angry Men 2 hf.
    Gayet normal bir kazanç, adam apple gibi bir markanın ceosu.
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    WB 2 hf.
    Milyar dolarlik zenginleri dusununce tabiki de cok bir para degil..



    Iste gencler icin en guzel bir ornek, dunyanin en iyi sirketinin ceo su da olsaniz maasla kazanciniz bir yere kadar.. En guzeli kendi isinin patronu olmak..
    Milyar dolarlik zenginleri dusununce tabiki de cok bir para degil.. Iste gencler icin en guzel bir ornek, dunyanin en iyi sirketinin ceo su da ol...
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    Mathias Sandorf 1 hf. yeni yorumcu
    Trilyon dolar piyasa degeri, kasasinda 258 milyar dolar canli parasi olan bir sirketin tepe yoneticisi icin gayet makul bir ucret. Aylik maasi 500k dolar, para bonuslardan gelmis.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Türkiye de onlarca çalışanına zam vermeyen bir şirket. Kar etmesine sadece satış değil maliyetleri düşürmek te var
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bu adam Canan Karatay'a çok benziyor
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    Desider Specialist 2 hf.
    Steve Jobs'un hakkında dediği gibi

    Çok iyi bir yönetici, ancak bir ürün insani değil

    Helal olsun, Apple gemisini iyi yönetiyor
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    WB 2 hf.
    Milyar dolarlik zenginleri dusununce tabiki de cok bir para degil..



    Iste gencler icin en guzel bir ornek, dunyanin en iyi sirketinin ceo su da olsaniz maasla kazanciniz bir yere kadar.. En guzeli kendi isinin patronu olmak..
    Yanıtla +4
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    12 Angry Men 2 hf.
    Gayet normal bir kazanç, adam apple gibi bir markanın ceosu.
    Yanıtla +11
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    yoksulseytan22 2 hf. en beğenilen
    Ünlü sporcu olmak daha fazla kazandırıyor ya da bir partiye üye olmakta.

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