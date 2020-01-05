Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri, şüphesiz dünyanın en yüksek maaş alan kişiler arasında ve bunlardan birinin de Apple CEO'su Tim Cook olduğunu söyleyebiliriz.

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2018'e oranla geliri 4 milyon dolar azaldı

Apple'ın sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre, şirket CEO'su Tim Cook 2019 yılında 11 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. Cook, planların yerine getirilmesi için 7.7 milyon dolar ödülün yanı sıra 3 milyon dolar da maaş aldı. Bunların yanında, 884 bin dolarlık ek ödeme de alan Cook'un 2019 yılında kazandığı toplam rakam 11.555.466 dolar olarak kayıtlara geçti.

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Yapılan ek ödemenin, güvenlik için 457 bin dolar ve özel bir uçak kullanmak için 315 bin dolar tutarındaki tatil ücretlerini de içerdiği belirtiliyor. Apple'ın liderinin yıllık kazancı, 15 milyon dolar kazandığı 2018 yılına oranla 4 milyon dolar düşüş gösterdi. Ancak bu gelirlere Cook'un 113 milyon dolar değerindeki şirket hisselerinin dahil olmadığını da belirtelim. Diğer Apple yöneticilerinin ise yaklaşık 1 milyon dolar maaş ve 20-25 milyon dolar arasında hisse senedi ve bonus aldıkları açıklandı.

https://www.91mobiles.com/hub/apple-ceo-tim-cook-annual-income-usd-11-6-million-2019/

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