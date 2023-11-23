Apple CEO’su Tim Cook açıkladı: Görevi kime bırakacak?

Apple CEO'su Tim Cook, Dua Lipa'nın BBC Podcast programında 45 dakikalık bir röportaj verdi. 2011 yılından bu yana CEO'luk görevini sürdüren Cuppertino lideri, en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca görevinden ayrılmayacak. Ancak bir sonraki Apple CEO'suna dair önemli ipuçları paylaştı.

Apple'ı yalnızca Steve yaratabilirdi

Kaçıranlar için 1998 yılında Apple'a katılan Tim Cook, Steve Jobs'un ardından 2011 yılında CEO'luk görevine başladı. O günden bu yana 13 doların biraz altında olan Apple hisseleri, 191 dolara, şirketin değeri ise 3 trilyon doların üzerine çıktı. Yakın tarihte BBC'nin ''Dua Lipa: At Your Service'' isimli podcast programına konuk olan Tim Cook ise, Jobs dönemi, kariyeri ve CEO'luk görevine ilişkin soruları cevapladı.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Steve Jobs ve Tim Cook'un çoğu zaman kıyaslandığına tanık oluyoruz. Bu noktada geçmiş yıllara yani Jobs dönemine atıfta bulunan Cook, ''Bence Steve benzersiz biriydi ve Sanırım Apple'ı yalnızca o yaratabilirdi. Ona şükran borçluyuz. Eğer o bugün hayatta olsaydı şirketin olağanüstü bir performans sergileyeceğine ve hâlâ CEO olarak görev yapacağına dair hiçbir şüphem yok." dedi.

Tim Cook yerine kim gelecek?

Ayrıca Tim Cook, bir sonraki Apple CEO'suna dair ipuçları da verdi. Röportajın bir bölümünde potansiyel bir adayın hazır olup olmadığı soruldu. Bu konuda ünlü isim, bir sonraki CEO'nun Apple'dan gelmesini istediğini vurgulayarak görevinin bu kişiyi hazırlamak olduğunu belirtti. Ancak detaylara ve ayrıntılara değinmedi.

Aynı zamanda Cuppertino lideri, Apple kariyerinde emekli olmayı düşünmüyor. Öyle ki ''Cupertino şirketinden uzakta bir hayat hayal edemediğini ve orada ne kadar kalacağını bilmese de yakın zamanda ayrılmayı planlamadığını'' söyledi. Ancak yaşamın belirsizliği nedeniyle hazırlık yapmanın gerekliliğini vurguladı ve ''Yarın yanlış kaldırımdan inebilirim. Umarım bu olmaz. Olmaması için dua ediyorum" şeklinde cevap verdi.

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Apple CEO’su Tim Cook açıkladı: Görevi kime bırakacak?