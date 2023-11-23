Apple CEO’su Tim Cook açıkladı: Görevi kime bırakacak?

Apple CEO'su Tim Cook, Dua Lipa'nın BBC Podcast programında 45 dakikalık bir röportaj verdi. 2011 yılından bu yana CEO'luk görevini sürdüren Cuppertino lideri, en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca görevinden ayrılmayacak. Ancak bir sonraki Apple CEO'suna dair önemli ipuçları paylaştı.
Apple'ı yalnızca Steve yaratabilirdi
Kaçıranlar için 1998 yılında Apple'a katılan Tim Cook, Steve Jobs'un ardından 2011 yılında CEO'luk görevine başladı. O günden bu yana 13 doların biraz altında olan Apple hisseleri, 191 dolara, şirketin değeri ise 3 trilyon doların üzerine çıktı. Yakın tarihte BBC'nin ''Dua Lipa: At Your Service'' isimli podcast programına konuk olan Tim Cook ise, Jobs dönemi, kariyeri ve CEO'luk görevine ilişkin soruları cevapladı.
Tim Cook yerine kim gelecek?
Ayrıca Tim Cook, bir sonraki Apple CEO'suna dair ipuçları da verdi. Röportajın bir bölümünde potansiyel bir adayın hazır olup olmadığı soruldu. Bu konuda ünlü isim, bir sonraki CEO'nun Apple'dan gelmesini istediğini vurgulayarak görevinin bu kişiyi hazırlamak olduğunu belirtti. Ancak detaylara ve ayrıntılara değinmedi.
Aynı zamanda Cuppertino lideri, Apple kariyerinde emekli olmayı düşünmüyor. Öyle ki ''Cupertino şirketinden uzakta bir hayat hayal edemediğini ve orada ne kadar kalacağını bilmese de yakın zamanda ayrılmayı planlamadığını'' söyledi. Ancak yaşamın belirsizliği nedeniyle hazırlık yapmanın gerekliliğini vurguladı ve ''Yarın yanlış kaldırımdan inebilirim. Umarım bu olmaz. Olmaması için dua ediyorum" şeklinde cevap verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.