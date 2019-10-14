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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor

    Kullanıcı gizliliği konusunda son derece duyarlı olduğunu her fırsatta dile getiren Apple'ın, Çinli bilişim devi Tencent'e kullanıcılarının tarayıcı verilerini gönderdiği ortaya çıktı.
    8 sa.
    1,3b
    9
    9
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor
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    Teknoloji devi Apple, söz konusu kullanıcı gizliliği olduğunda, bu konuda ne denli hassas olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, Çin merkezli Tencent şirketine iOS'taki Safari tarayıcısının verilerini gönderiyor.

    Apple sessiz sedasız politikalarını güncelledi

    Apple'ın tarayıcısı, kimlik avı gibi kötü amaçlı uygulamalara karşı savaşmak için güvenlik kontrolleriyle donatılmış durumda. Safari'deki bu özelliğe Fraudulent Website Warning (Sahte/hileli web sitesi uyarısı) adı veriliyor ve tarayıcı bu siteleri Google Güvenli Tarama ile paylaşarak güvenli olup olmadığını belirliyor.

    Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor
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    Ancak son zamanlarda , Apple’ın Google’a ek olarak, aynı zamanda sansür ve Pekin hükümeti ile tartışmalı işbirliklerine imza atan Çinli Tencent’e de benzer bilgiler gönderdiği keşfedildi. Tencent'e  hangi bilgilerin gönderildiği henüz net olmasa da, Apple gizlilik politikasında, Safari’nin Çin’e göz atma verileri gönderdiğini şu ifadelerle ortaya koyuyor:

    "Bir web sitesini ziyaret etmeden önce, Safari web sitesinin hileli olup olmadığını kontrol etmek için web sitesi adresinden alınan bilgileri Google Güvenli Tarama ve Tencent Güvenli Tarama'ya gönderebilir. Bu güvenli tarama sağlayıcıları IP adresinizi de kaydedebilirler."

    Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor
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    Safari’deki Sahte Web Sitesi Uyarısı özelliği, iOS 13 çalıştıran iPhone ve iPad'deki ayarlardan devre dışı bırakılabiliyor. Bununla birlikte, bu özelliği engellemek, Google’ın güvenlik sistemine de erişiminizi kaybettiğiniz anlamına geliyor ve bunun bir güvenlik zaafiyeti yaratabileceğini de göz ardı etmemelisiniz. Apple, kullanıcılara bildirmeden uygulamaya koyduğu Tencent'le olan bu işbirliği hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.



    https://reclaimthenet.org/apple-safari-ip-addresses-tencent/ Yorum Yaz
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    Jowiyaga 5 sa.
    Sorsanız Çin şirketleri casusluk yapıyor derler ??
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    kakarikikiri 4 sa. en beğenilen
    veriye google çökünce sıkıntı yok ama tencent alınca auuuuuuu
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    kakarikikiri 4 sa. en beğenilen
    veriye google çökünce sıkıntı yok ama tencent alınca auuuuuuu
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    emre1393 5 sa.
    Çare reklam engelleme çözümleri, tencent domainlerini engellersen kısmen kendin için çözersin.
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    mrunseen 5 sa. emre1393
    Oradaki ayar kapatılınca da yollanmıyor.
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    Nemesis-Prime 3 sa. emre1393
    iPhone’da bunu nasıl yapabiliriz hocam?
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    Jowiyaga 5 sa.
    Sorsanız Çin şirketleri casusluk yapıyor derler ??
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    EddyCue 7 sa.
    Iyi de kullancilara bildirmediyse o uyari yazisini nasil buldular. EULA a yazmis iste.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 5 sa. EddyCue
    Bildiğim kadarıyla kullanıcının görecek şekilde uyarması hatta izin istemesi gerekiyor. Cookie muhabbeti gibi
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