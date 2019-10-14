Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor

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Teknoloji devi Apple, söz konusu kullanıcı gizliliği olduğunda, bu konuda ne denli hassas olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, Çin merkezli Tencent şirketine iOS'taki Safari tarayıcısının verilerini gönderiyor.

Apple sessiz sedasız politikalarını güncelledi

Apple'ın tarayıcısı, kimlik avı gibi kötü amaçlı uygulamalara karşı savaşmak için güvenlik kontrolleriyle donatılmış durumda. Safari'deki bu özelliğe Fraudulent Website Warning (Sahte/hileli web sitesi uyarısı) adı veriliyor ve tarayıcı bu siteleri Google Güvenli Tarama ile paylaşarak güvenli olup olmadığını belirliyor.

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Ancak son zamanlarda , Apple’ın Google’a ek olarak, aynı zamanda sansür ve Pekin hükümeti ile tartışmalı işbirliklerine imza atan Çinli Tencent’e de benzer bilgiler gönderdiği keşfedildi. Tencent'e hangi bilgilerin gönderildiği henüz net olmasa da, Apple gizlilik politikasında, Safari’nin Çin’e göz atma verileri gönderdiğini şu ifadelerle ortaya koyuyor:

"Bir web sitesini ziyaret etmeden önce, Safari web sitesinin hileli olup olmadığını kontrol etmek için web sitesi adresinden alınan bilgileri Google Güvenli Tarama ve Tencent Güvenli Tarama'ya gönderebilir. Bu güvenli tarama sağlayıcıları IP adresinizi de kaydedebilirler."

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Safari’deki Sahte Web Sitesi Uyarısı özelliği, iOS 13 çalıştıran iPhone ve iPad'deki ayarlardan devre dışı bırakılabiliyor. Bununla birlikte, bu özelliği engellemek, Google’ın güvenlik sistemine de erişiminizi kaybettiğiniz anlamına geliyor ve bunun bir güvenlik zaafiyeti yaratabileceğini de göz ardı etmemelisiniz. Apple, kullanıcılara bildirmeden uygulamaya koyduğu Tencent'le olan bu işbirliği hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

https://reclaimthenet.org/apple-safari-ip-addresses-tencent/