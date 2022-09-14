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    Cem Uzan dev davasını NFT platformuna taşıyor

    Türkiye aleyhine 70 milyar dolarlık bir tazminat davası açan Cem Uzan bunu anılaştırmak için bir NFT koleksiyonu hazırlıyor. Koleksiyon gelecek ay satışa çıkacak. 
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    NFT
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    Bir süredir sosyal medya üzerinden NFT dünyasında bir devrim yapacağı mesajlarını veren Cem Uzan bu hafta yeni projesinin tanıtımını yaptı. Uzanların Türkiye olan davası NFT koleksiyonu haline getiriliyor.

    Uzanlar davası NFT koleksiyonu oluyor

    Cem Uzan bilindiği üzere Telsim döneminde Nokia ve Motorola ile yaşanan davalar nedeniyle malvarlığını kaybederek yurt dışına çıkmıştı. Telsim sonradan Vodafone çatısı altına girerken TMSF de malvarlıklarına el koymuştu.

    Uzanlar Grubu daha sonra Paris’de karşı bir dava açtı. TSMF, Motorola, Aydın Doğan, Sabancı Holding gibi 60 civarında tüzel kişiliğin haksız yere malvarlıklarına el koymakla suçladı ve 70 milyar dolar civarında da tazminat istiyor. Bu davanın anısına bir de NFT koleksiyonu çıkarılıyor.

    DANHA Launchpad tarihe geçmiş büyük davaların anısına NFT koleksiyonları çıkarmayı hedefleyen bir platform. Uzanlar davası ile ilk adımı atmayı planlıyor. DANHA bir Uzanlar projesi mi şimdilik belli değil.

    Toplamda 3380000 GPWIN NFT parçası olacağı ve her birinin 150$ kazım ücreti olacağı belirtiliyor. Beyaz listeye dahil olanlara 1 Ekim itibariyle koleksiyonun dağıtımının başlayacağı belirtiliyor. Cem Uzan koleksiyon sahiplerinin 27 kata kadar kazanç sağlayabileceğini belirtmiş. Projenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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