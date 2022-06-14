Apple daha önce attığı şirketi tekrar tedarik zincirine ekledi: Yeni MacBook Air'ı üretecek

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Apple, tedarik zincirine yeni bir sözleşmeli üretici ekledi. DigiTimes'ın haberine göre merkezi Çin'de bulunan Wingtech Technology, kısa süre önce tanıtılan M2 işlemcili MacBook Air modelininin üretiminde yer alacak.

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Wingtech Technology, Quanta Computer ve Foxconn'dan sonra MacBook tedarik zincirindeki üçüncü fason üretici olacak. Apple daha önce bu şirketle çalışıyordu ancak kusurlu ürünler ürettiği için tedarik zincirinden çıkarılmıştı.

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Tedarik zincirinden atılmıştı

Geçen Mayıs ayında Çin basınında çıkan haberlere göre Wingtech Technology yüksek kusurlu parça yüzdesi nedeniyle Apple tarafından ön kamera modülü tedarik zincirinden atıldı. Ancak şirket bu yönde çıkan söylentileri reddediyor.

Yeni nesil MacBook Air geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen WWDC 2022 etkinliğinde duyuruldu. Dizüstü bilgisayar M2 işlemci, güncellenmiş tasarım, çentikli daha parlak ekran, yeni renk seçenekleri, MagSafe şarj özelliği ve 1080p kamerayla gelmişti.

MacBook Air'ın Temmuz sonunda 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

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Apple daha önce attığı şirketi yeniden tedarik zincirine ekledi