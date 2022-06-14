Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple daha önce attığı şirketi tekrar tedarik zincirine ekledi: Yeni MacBook Air'ı üretecek

    Apple, MacBook tedarik zincirine üçüncü bir üretici ekledi. Çin basınına göre Wingtech Technology isimli firma daha önce kusurlu ürünler ürettiği için tedarik zincirinden çıkarılmıştı.
    Oy Ver

    Apple daha önce attığı şirketi yeniden tedarik zincirine ekledi
    Tam Boyutta Gör

    Apple, tedarik zincirine yeni bir sözleşmeli üretici ekledi. DigiTimes'ın haberine göre merkezi Çin'de bulunan Wingtech Technology, kısa süre önce tanıtılan M2 işlemcili MacBook Air modelininin üretiminde yer alacak.

    Wingtech Technology, Quanta Computer ve Foxconn'dan sonra MacBook tedarik zincirindeki üçüncü fason üretici olacak. Apple daha önce bu şirketle çalışıyordu ancak kusurlu ürünler ürettiği için tedarik zincirinden çıkarılmıştı.

    Apple daha önce attığı şirketi yeniden tedarik zincirine ekledi
    Tam Boyutta Gör

    Tedarik zincirinden atılmıştı

    Geçen Mayıs ayında Çin basınında çıkan haberlere göre Wingtech Technology yüksek kusurlu parça yüzdesi nedeniyle Apple tarafından ön kamera modülü tedarik zincirinden atıldı. Ancak şirket bu yönde çıkan söylentileri reddediyor.

    Yeni nesil MacBook Air geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen WWDC 2022 etkinliğinde duyuruldu. Dizüstü bilgisayar M2 işlemci, güncellenmiş tasarım, çentikli daha parlak ekran, yeni renk seçenekleri, MagSafe şarj özelliği ve 1080p kamerayla gelmişti.

    MacBook Air'ın Temmuz sonunda 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız