LG Display, Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik başlığı için micro-OLED ekran tedarik edecek

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Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı henüz çıkış yapmamasına rağmen ikinci nesil hakkında bilgiler gelmeye başladı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre LG Display, Cupertinolu şirketin 2024'ün sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı ikinci nesil karma başlığı için micro-OLED ekran tedarik etmeye hazırlanıyor.

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The Elec internet portalı tarafından servis edilen haberde, LG Display'in Sunic System'dan ekipman sipariş ettiği bilgisi yer alıyor. Şirket söz konusu ekipmanı Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik başlığı için micro-OLED ekran tasarlamak ve üretmek için kullanacak. Birinci nesilde kullanılacak ekranların Sony tarafından sağlanacağını belirtelim.

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LG, ikinci nesilde büyük bir sipariş bekliyor

LG Display, Apple'ın birinci nesil karma gerçeklik başlığının tedarik zincirinde de yer alıyor. Ancak ana ekran yerine OLED gösterge ekranı sağlayıcısı olarak. Güney Koreli dev ikinci nesil kulaklıkta ciddi bir micro-OLED ekran siparişi almayı umuyor. Apple'ın ilk nesil karma gerçeklik başlığını önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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