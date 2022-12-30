Apple'dan 22 yıl sonra bir ilk

Tam Boyutta Gör 2022'yi geride bırakmamıza çok az bir süre kaldı. Bu yıl Apple'ın geçmişten gelen bir geleneği bozduğuna da şahit olduk. Cupertinolu teknoloji devi 2001 yılından bu yana ilk kez dördüncü çeyrekte yeni bir Mac piyasaya sürmedi.

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Apple'ın 2022 yılı sonuna kadar yeni nesil MacBook Pro ve Mac Pro bilgisayarlarını tanıtması bekleniyordu. Ancak son sızıntılara göre cihazların duyurusu gelecek yıla ertelendi. Yarın 2022'nin son günü olması da zaten yılın son çeyreğinin Mac'siz geçeceğinin işareti.

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Yeni Mac'ler için bekleyiş sürecek

Tarihsel olarak Apple, 2001 yılında iBook G3'ün piyasaya sürülmesinden bu yana Ekim'den Aralık ayına kadar olan dördüncü takvim çeyreğinde her zaman en az bir yeni Mac modeli piyasaya sürmüştü. Bu yıl ise boş geçildi.

Apple'ın çıkardığı son Mac, 15 Temmuz'da piyasaya sürülen MacBook Air M2 modeliydi. O zamandan beri bekleyiş sürüyor ve görünüşe bakılırsa Mart ayına kadar devam edecek. Zira şirkete yakın birçok kaynak yeni Mac bilgisayarlar için 2023'ün ilk çeyreğini işaret ediyor.

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