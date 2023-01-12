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    Apple’dan AirPods Max 2 ve uygun fiyatlı AirPods geliyor

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Max 2 ve uygun fiyatlı AirPods modellerinin 2024'ün ikinci yarısında veya 2025'in ilk dönemlerinde gelebileceğine inanıyor.
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    Apple’dan AirPods Max 2 ve uygun fiyatlı AirPods geliyor Tam Boyutta Gör
    Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni bir tahminine göre, Apple'ın popüler AirPods kulaklıklarının yeni nesli 2024'ün ikinci yarısında veya 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülebilir. Yeni AirPods uygun bir fiyata sahip olacakken firmanın kulak üstü AirPods Max modelinin de yeni sürümü gelecek.

    Yeni nesil AirPods Max ve uygun fiyatlı AirPods geliyor

    Söylentilere göre Apple'ın mevcut en uygun fiyatlı AirPods kulaklığı gelecek olan yeni model olacak. Çıkması beklenen AirPods’un 99 dolarlık fiyata sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla bu fiyat mevcut en ucuz modelden 30 dolar daha ucuz. Bu bağlamda bu model muhtemelen AirPods Lite olabilir ancak Apple benzer bir fiyat indirimini geçen yıl tanıtılan Apple TV’de yapmıştı ve giriş seviyesi fiyatını düşürmüştü.

    Öte yandan yeni AirPods Max veya AirPods Max 2 üzerinde de çalışılıyor. Apple’ın üst seviye kulak üstü AirPods Max modeli 2020 yılında 549 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Bu arada, Bloomberg'den Mark Gurman, Ekim ayında Apple'ın USB-C uyumlu AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max serisini "2024 yılına kadar" piyasaya sürebileceğini bildirdi.

    Kuo ise Apple'ın 2023'te "tüm" AirPods modelleri için yeni bir USB-C şarj kutusu piyasaya süreceğini söylemişti. Bilindiği üzere Apple artık ürünlerini USB-C uyumlu yapmak zorunda. Dolayısıyla bu alanda bir değişiklik olması kaçınılmaz gibi duruyor ve Apple'ın 2025'e kadar beklemesi pek gerçekçi durmuyor.

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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