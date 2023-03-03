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    Anlık Bildirim

    Apple, onaylamadı: Mail uygulamasına 17+ yaş sınırı!

    iPhone mail uygulamalarından Bluemail, ChatGPT güncellemesini alamadı. Apple, OpenAI'nin yapay zeka teknolojisiyle güncellenecek uygulamaya yaş sınırı da getirdi.
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    apple chatgpt engelledi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT gibi yapay zeka tabanlı araçlar çok ses getirmiş olsa da, asıl soru yaygın kullanım için güvenli olup olmadıkları. Apple’ın son hamlesi de benzer endişeleri dile getiriyor. Şirket, ChatGPT teknolojisi ile güncellenecek e-posta uygulamasına App Store’da geçit vermedi.

    BlueMail’e gelecek yapay zeka güncellemesi, kullanıcının eski e-postalarından yazılanları alarak yeni e-posta oluşturmasına yardımcı oluyor. Teknoloji, OpenAI’nin en yeni ChatGPT sohbet botu tarafından destekleniyor.

    Apple'dan geliştiriciye şartlar!

    Uygulama geliştiricisine gelen iletiye göre, Apple, yapay zeka destekli dil araçlarının çocuklar için uygunsuz olabilecek metinler içeren e-postalar oluşturabileceği endişesiyle güncellemeyi onay vermedi. Geliştiricinin uygulamaya içerik filtreleme özelliğini eklemesi ve yaş sınırını 17'ye çıkarması (şu anda 4+) durumunda Apple güncellemeye onay verecek.

    BlueMail’in kurucu ortağı Ben Volach, Apple’ın kararına katılmıyor. Volach, Apple’ın uygulama mağazasında listelenen ChatGPT benzeri özelliklerin reklamının yapıldığı diğer birçok uygulamada yaş sınırı olmadığını söyledi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 12 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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