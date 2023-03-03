Apple, onaylamadı: Mail uygulamasına 17+ yaş sınırı!

BlueMail’e gelecek yapay zeka güncellemesi, kullanıcının eski e-postalarından yazılanları alarak yeni e-posta oluşturmasına yardımcı oluyor. Teknoloji, OpenAI’nin en yeni ChatGPT sohbet botu tarafından destekleniyor.
Apple'dan geliştiriciye şartlar!
Uygulama geliştiricisine gelen iletiye göre, Apple, yapay zeka destekli dil araçlarının çocuklar için uygunsuz olabilecek metinler içeren e-postalar oluşturabileceği endişesiyle güncellemeyi onay vermedi. Geliştiricinin uygulamaya içerik filtreleme özelliğini eklemesi ve yaş sınırını 17'ye çıkarması (şu anda 4+) durumunda Apple güncellemeye onay verecek.
BlueMail’in kurucu ortağı Ben Volach, Apple’ın kararına katılmıyor. Volach, Apple’ın uygulama mağazasında listelenen ChatGPT benzeri özelliklerin reklamının yapıldığı diğer birçok uygulamada yaş sınırı olmadığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez