Elon Musk, ChatGPT'ye rakip oluşturmak için bir ekip kuruyor

The Information, daha önce Alphabet'in DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalışan yapay zeka araştırmacısı Igor Babushkin'e yeni laboratuvarda çalışmak üzere kendi ekibini kurması için bir teklif yapıldığını bildirdi. Yayın, Musk'ın girişimi hakkında "doğrudan bilgi sahibi" kaynaklara atıfta bulunuyor.
Musk, OpenAI'nin kurucuları arasındaydı
Musk'ın 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI'yi kurduğu ve 2018 yılına kadar şirketin başkanlığını yaptığı biliniyor. Olası bir çıkar çatışması nedeniyle istifa etti ve OpenAI ile bağlarını kopardı. The Information'a göre Musk ve Babushkin ekip oluşturma konusunu görüştüler ancak proje henüz erken bir aşamada. Ayrıca ürün geliştirme konusunda da somut planlar yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.