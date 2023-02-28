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    Elon Musk, ChatGPT'ye rakip oluşturmak için bir ekip kuruyor

    Ünlü girişimci Elon Musk, ChatGPT sohbet robotuna rakip geliştirmek için yapay zeka uzmanlarından oluşan bir ekip kurmaya karar verdi.                           
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    Elon Musk, ChatGPT'ye rakip oluşturmak için bir ekip kuruyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, OpenAI'nin viral hale gelen popüler sohbet robotu ChatGPT'ye alternatif geliştirmek için bir ekip oluşturmaya başladı. İronik olan ise Musk'ın bir zamanlar OpenAI'nin kurucu ortaklarından biri olmasına karşın şu anda şirkette hiçbir hisseye sahip olmaması ve varlıklarının yönetimiyle hiçbir ilgisinin bulunmaması.

    The Information, daha önce Alphabet'in DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalışan yapay zeka araştırmacısı Igor Babushkin'e yeni laboratuvarda çalışmak üzere kendi ekibini kurması için bir teklif yapıldığını bildirdi. Yayın, Musk'ın girişimi hakkında "doğrudan bilgi sahibi" kaynaklara atıfta bulunuyor.

    Musk, OpenAI'nin kurucuları arasındaydı

    Musk'ın 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI'yi kurduğu ve 2018 yılına kadar şirketin başkanlığını yaptığı biliniyor. Olası bir çıkar çatışması nedeniyle istifa etti ve OpenAI ile bağlarını kopardı. The Information'a göre Musk ve Babushkin ekip oluşturma konusunu görüştüler ancak proje henüz erken bir aşamada. Ayrıca ürün geliştirme konusunda da somut planlar yok.

    Elon Musk, ChatGPT'ye rakip oluşturmak için bir ekip kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak Babushkin henüz resmi olarak projeye katılmadığını söyledi. Daha önce Musk, ChatGPT gibi sohbet robotları hakkında konuşmuş ve bunların gelecek için en büyük risklerden birini oluşturabileceğini vurgulamıştı. Ancak işadamı, projenin büyük umut vaat ettiğini ve fırsatlar sunduğunu da kabul ediyor.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 15 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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