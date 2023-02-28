Tam Boyutta Gör Elon Musk, OpenAI'nin viral hale gelen popüler sohbet robotu ChatGPT'ye alternatif geliştirmek için bir ekip oluşturmaya başladı. İronik olan ise Musk'ın bir zamanlar OpenAI'nin kurucu ortaklarından biri olmasına karşın şu anda şirkette hiçbir hisseye sahip olmaması ve varlıklarının yönetimiyle hiçbir ilgisinin bulunmaması.

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The Information, daha önce Alphabet'in DeepMind yapay zeka laboratuvarında çalışan yapay zeka araştırmacısı Igor Babushkin'e yeni laboratuvarda çalışmak üzere kendi ekibini kurması için bir teklif yapıldığını bildirdi. Yayın, Musk'ın girişimi hakkında "doğrudan bilgi sahibi" kaynaklara atıfta bulunuyor.

Musk, OpenAI'nin kurucuları arasındaydı

Musk'ın 2015 yılında Sam Altman ile birlikte OpenAI'yi kurduğu ve 2018 yılına kadar şirketin başkanlığını yaptığı biliniyor. Olası bir çıkar çatışması nedeniyle istifa etti ve OpenAI ile bağlarını kopardı. The Information'a göre Musk ve Babushkin ekip oluşturma konusunu görüştüler ancak proje henüz erken bir aşamada. Ayrıca ürün geliştirme konusunda da somut planlar yok.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak Babushkin henüz resmi olarak projeye katılmadığını söyledi. Daha önce Musk, ChatGPT gibi sohbet robotları hakkında konuşmuş ve bunların gelecek için en büyük risklerden birini oluşturabileceğini vurgulamıştı. Ancak işadamı, projenin büyük umut vaat ettiğini ve fırsatlar sunduğunu da kabul ediyor.

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Elon Musk, ChatGPT'ye rakip oluşturmak için bir ekip kuruyor