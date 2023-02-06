Apple abarttı: iPhone 16 Ultra ayrı bir model olacak

Tam Boyutta Gör Son dönemde Ultra isimlendirmesi taşınabilir cihaz ekosisteminde sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Ultra akıllı telefonlar, Ultra akıllı saatler, Ultra dizüstü bilgisayarlar standart modellere göre biraz daha ekstra avantajlarla donatılarak geliyor.

iPhone 16 Ultra sesleri

Bu yıl Apple’ın iPhone 15 Pro Max isimlendirmesini kaldıracağı ve yerine iPhone 15 Ultra ismini kullanacağı gündeme gelmişti. Böylece iPhone 15 Pro Max seriden biraz daha kendisini ayırmış olacaktı.

iPhone 15 serisinin getireceği yenilikler belli oldu 2 hf. önce eklendi

Gelecek yıl ise iPhone 16 Ultra modelinin çok daha üst seviyede ayrı bir cihaz olacağı belirtiliyor. Apple Watch Ultra örneğinde gördüğümüz gibi iPhone 16 Pro Max normal yoluna devam ederken iPhone 16 Ultra daha farklı özellikler sunacak. Firma içerisinde bununla ilgili fikir alışverişi yapıldığı dile getiriliyor.

Örneğin daha hızlı bir yonga seti, daha büyük bir ekran, özel yazılım desteği, yeni bir tasarım, USB Tip-C girişi ve gelişmiş bölünmüş ekran gibi ekstralarla daha yüksek bir fiyat etiketi barındıracak. Bu haliyle en pahalı iPhone modeli haline gelecek.

Henüz iddia aşamasında olduğu için böyle bir stratejinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Ne var ki Apple Watch Ultra ve Apple Watch X iddialarında olduğu gibi Apple zaman zaman farklı çözümler ortaya koyabiliyor.

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iPhone 16 Ultra sınırları zorlayacak