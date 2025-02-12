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    Apple'dan karar değişikliği: DeepSeek'i bırakıyor

    Apple, Apple Intelligence için Alibaba ile anlaştı. Bir süredir gündemde olan DeepSeek ortaklığı ise rafa kaldırılmış durumda. İlk sunulacak özellikler ise belli oldu. 
    Apple'dan karar değişikliği: DeepSeek'i bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence, bildiğiniz gibi dünya genelinde Apple ekosisteme entegre edilirken Çin'de hâlâ kullanıma sunulmadı. Bunun temel nedeni ise​​​​​ Çin hükümetinin üretken yapay zeka hizmetlerini onay sürecine tabi tutması. Şimdi Apple, bu engeli aşmak için Alibaba ile ortaklık kurarak Apple Intelligence'ı pazara getirmeyi planlıyor.

    Apple'ın yeni ortağını seçti

    Kaçıranlar için daha önce Apple Intelligence için DeepSeek iş birliği gündeme gelmişti. Keza DeepSeek'in kısa süre önce tanıttığı R1 modeli, yapay zeka dünyasında büyük ses getirmiş ve ChatGPT'ye ciddi bir rakip olarak konumlandırılmıştı. Ancak AI modeli bir süredir veri güvenliği sorunları ile gündemde. Apple ise, görünüşe göre Alibaba ile yola devam etmeyi planlıyor.

    Bu arada, şirketin Çin'deki AI girişimleri yeni değil. Aralık 2023'te Tencent ve ByteDance ile görüşmeler yapan Apple, daha önce ise Baidu ile benzer bir iş birliği için gündeme gelmişti. Son gelişmeler ise, Apple'ın nihayet kesin bir ortak belirlediğini gösteriyor.

    Henüz doğrulanmamış olsa da, Alibaba’nın geliştirdiği Qwen AI modeli, şirketin iddiasına göre DeepSeek ve ChatGPT dâhil olmak üzere mevcut rakiplerinden daha güçlü. The Information’a göre Apple ve Alibaba, ortak geliştirdikleri ilk AI özelliklerini Çin’in siber güvenlik düzenleyicisine sundu ve onay sürecini bekliyor.

    Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı ise henüz net değil. Ancak Apple’ın Çin’deki iPhone satışları uzun süredir düşüşte. Dolayısıyla Apple Intelligence’ın Çin’e entegrasyonu, şirketin rekabet gücünü yeniden kazanması için kritik bir adım olabilir.

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