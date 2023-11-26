Apple, uygun fiyatlı Watch Ultra için çalışmalara başlamış olabilir

Uygun fiyatlı Watch Ultra yolda olabilir
Geçtiğimiz günlerde, Apple Watch Ultra’nın siyah kasaya sahip eski prototip görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak mobil teknoloji dünyasındaki yakın kaynakları ile bilinen 91Mobiles, bu prototipin aslında yeni nesi bir Watch Ultra’ya ait olabileceğini belirtiyor. Bu prototip görüntüler, cihazın siyah seramik bir arka kasaya ve plastik aksiyon tuşuna sahip olduğunu gösteriyor.
Apple Watch Ultra ve Watch Ultra 2’nin titanyumdan üretildiğini düşünürsek, seramik kasalı bir Watch Ultra’nın daha uygun fiyatlı olmasını bekleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen bahsi geçen prototip, 2022 öncesi Watch Ultra’nın test ünitelerinden olabilir. Eğer Apple gerçekten de uygun fiyatlı bir Watch Ultra için çalışmalara başladıysa, bu cihaz muhtemelen önümüzdeki aylarda daha çok sızıntılara konu olacaktır.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.