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    Anlık Bildirim

    Apple, uygun fiyatlı Watch Ultra için çalışmalara başlamış olabilir

    Dünyanın en büyük akıllı saat üreticilerinden olan Apple, yeni bir Watch Ultra için çalışmalara başlamış olabilir. İddialara göre firma, Watch Ultra’nın ekonomik versiyonu için testler yapıyor.
    Apple Watch Ultra Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı saat üreticilerinden olan Apple, geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinlikte Apple Watch Ultra modelini tanıtmıştı. Üstün özellikleri, dayanıklı kasası ve çok daha büyük bataryası ile dikkatleri üzerine çeken saat, yüksek fiyatı yüzünden ulaşılması zor bir cihaz oldu. Ancak iddialara göre firma, Watch Ultra’nın uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

    Uygun fiyatlı Watch Ultra yolda olabilir

    Geçtiğimiz günlerde, Apple Watch Ultra’nın siyah kasaya sahip eski prototip görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak mobil teknoloji dünyasındaki yakın kaynakları ile bilinen 91Mobiles, bu prototipin aslında yeni nesi bir Watch Ultra’ya ait olabileceğini belirtiyor. Bu prototip görüntüler, cihazın siyah seramik bir arka kasaya ve plastik aksiyon tuşuna sahip olduğunu gösteriyor.

    Apple Watch Ultra ve Watch Ultra 2’nin titanyumdan üretildiğini düşünürsek, seramik kasalı bir Watch Ultra’nın daha uygun fiyatlı olmasını bekleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen bahsi geçen prototip, 2022 öncesi Watch Ultra’nın test ünitelerinden olabilir. Eğer Apple gerçekten de uygun fiyatlı bir Watch Ultra için çalışmalara başladıysa, bu cihaz muhtemelen önümüzdeki aylarda daha çok sızıntılara konu olacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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