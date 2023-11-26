Apple, uygun fiyatlı Watch Ultra için çalışmalara başlamış olabilir

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı saat üreticilerinden olan Apple, geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinlikte Apple Watch Ultra modelini tanıtmıştı. Üstün özellikleri, dayanıklı kasası ve çok daha büyük bataryası ile dikkatleri üzerine çeken saat, yüksek fiyatı yüzünden ulaşılması zor bir cihaz oldu. Ancak iddialara göre firma, Watch Ultra’nın uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

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Uygun fiyatlı Watch Ultra yolda olabilir

Geçtiğimiz günlerde, Apple Watch Ultra’nın siyah kasaya sahip eski prototip görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak mobil teknoloji dünyasındaki yakın kaynakları ile bilinen 91Mobiles, bu prototipin aslında yeni nesi bir Watch Ultra’ya ait olabileceğini belirtiyor. Bu prototip görüntüler, cihazın siyah seramik bir arka kasaya ve plastik aksiyon tuşuna sahip olduğunu gösteriyor.

Apple Watch Ultra ve Watch Ultra 2’nin titanyumdan üretildiğini düşünürsek, seramik kasalı bir Watch Ultra’nın daha uygun fiyatlı olmasını bekleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen bahsi geçen prototip, 2022 öncesi Watch Ultra’nın test ünitelerinden olabilir. Eğer Apple gerçekten de uygun fiyatlı bir Watch Ultra için çalışmalara başladıysa, bu cihaz muhtemelen önümüzdeki aylarda daha çok sızıntılara konu olacaktır.



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Uygun fiyatlı Apple Watch Ultra yolda olabilir