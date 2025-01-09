Apple'dan gizlilik açıklaması: Siri verilerini pazarlama için kullanmıyoruz!

Apple: Ses kayıtları yalnızca Siri'nin iyileştirilmesi için kullanılıyor
Apple’ın basın açıklaması, Siri ile ilgili toplu davanın çözümü için 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi. Davacılardan biri ayakkabı ve başka ürünler hakkında konuştuktan sonra cihazlarında bu ürünlerin reklamlarının gösterildiğini idda ederken, diğeri doktoruyla yaptığı özel görüşme sonrasında tedavisine ilişkin reklamlar aldığını söyledi.
Apple, Siri ile yapılan konuşmaların mümkünse cihazda işlendiğini belirtiyor. Şirket, Siri aramaları ve isteklerinin Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğini, kullanıcıya bağlanmadığını, işlenirken verileri takip etmek için rastgele bir tanımlayıcı kullandıklarını söylüyor.
Apple, ses kayıtlarının yalnızca Siri’yi iyileştirmek için kullanıldığını ancak bunun için bile kullanıcıdan açık izin aldığını ekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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