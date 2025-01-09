Apple'dan gizlilik açıklaması: Siri verilerini pazarlama için kullanmıyoruz!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, ‌Siri‌ verilerinin hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanılmadığını, hiçbir ‌Siri‌ bilgisinin reklam verenlere sunulmadığını veya herhangi bir amaçla satılmadığını açıkça belirtti.

Siri “yanlışlıkla” özel konuşmaları kaydetti: Apple ceza ödeyecek 6 gün önce eklendi

Apple: Ses kayıtları yalnızca Siri'nin iyileştirilmesi için kullanılıyor

Apple’ın basın açıklaması, ‌Siri‌ ile ilgili toplu davanın çözümü için 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi. Davacılardan biri ayakkabı ve başka ürünler hakkında konuştuktan sonra cihazlarında bu ürünlerin reklamlarının gösterildiğini idda ederken, diğeri doktoruyla yaptığı özel görüşme sonrasında tedavisine ilişkin reklamlar aldığını söyledi.

Apple, Siri ile yapılan konuşmaların mümkünse cihazda işlendiğini belirtiyor. Şirket, Siri aramaları ve isteklerinin Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğini, kullanıcıya bağlanmadığını, işlenirken verileri takip etmek için rastgele bir tanımlayıcı kullandıklarını söylüyor.

Apple, ses kayıtlarının yalnızca Siri’yi iyileştirmek için kullanıldığını ancak bunun için bile kullanıcıdan açık izin aldığını ekliyor.

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Apple'dan Siri verilerinin kullanılmasına ilişkin açıklama