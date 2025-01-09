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    Apple'dan gizlilik açıklaması: Siri verilerini pazarlama için kullanmıyoruz!

    Apple'ın asistan Siri aracılığıyla özel konuşmaları kaydedip üçüncü taraflarla paylaştığı iddia edilmişti. Apple'dan gizliliğe ilişkin beklenen açıklama geldi.  
    apple siri gizlilik açıklaması Tam Boyutta Gör
    Apple, ‌Siri‌ verilerinin hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanılmadığını, hiçbir ‌Siri‌ bilgisinin reklam verenlere sunulmadığını veya herhangi bir amaçla satılmadığını açıkça belirtti.

    Apple: Ses kayıtları yalnızca Siri'nin iyileştirilmesi için kullanılıyor

    Apple’ın basın açıklaması, ‌Siri‌ ile ilgili toplu davanın çözümü için 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi. Davacılardan biri ayakkabı ve başka ürünler hakkında konuştuktan sonra cihazlarında bu ürünlerin reklamlarının gösterildiğini idda ederken, diğeri doktoruyla yaptığı özel görüşme sonrasında tedavisine ilişkin reklamlar aldığını söyledi.

    Apple, Siri ile yapılan konuşmaların mümkünse cihazda işlendiğini belirtiyor. Şirket, Siri aramaları ve isteklerinin Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğini, kullanıcıya bağlanmadığını, işlenirken verileri takip etmek için rastgele bir tanımlayıcı kullandıklarını söylüyor.

    Apple, ses kayıtlarının yalnızca Siri’yi iyileştirmek için kullanıldığını ancak bunun için bile kullanıcıdan açık izin aldığını ekliyor.

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